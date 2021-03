Mediakutsu: ”Johtavat pohjoismaiset yritykset ehdottavat tehokkaampaa hiilidioksidin hinnoittelua”

Globaalin Call on Carbon -hankkeen webinaari 29.3.2021 klo 13.00-14.30

Pohjoismaiset ilmasto-businessverkostot Climate Leadership Coalition (Suomi), Haga Initiative (Ruotsi) ja Skift Business Climate Leaders (Norja) ovat perustaneet yhteistyössä maailmanlaajuisen Call on Carbon -hankkeen, jonka tavoitteena on nopeuttaa ilmastoinvestointeja ja hiilidioksidipäästöjen tehokkaamman hinnoittelun käyttöönottoa.

Hankkeella on jo yli 70 allekirjoittajaa, muun muassa KONE, Fortum, Neste, Nokia, SEB, St1 Nordic, Stora Enso, EK, Varma, Storebrand ja Folksam. Call on Carbon -hanke ja valtiovarainministerien kansainvälinen ilmastokoalitio The Coalition of Finance Ministers for Climate Action esitellään pohjoismaisille yrityksille englanniksi pidettävässä webinaarissa 29.3. klo 13.00-14.30.

Media on tervetullut seuraamaan webinaaria. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 26.3. mennessä tämän linkin kautta

Webinaarin ohjelma:

13.00-13.15 Suomen hallituksen näkemykset hiilidioksidin hinnoittelusta ja valtiovarainministerien ilmastokoalition esittely

Kimmo Tiilikainen, valtiosihteeri, TEM ja Pekka Moren, erityisedustaja, valtiovarainministerien ilmastokoalitio

13.15-13.30 Ruotsin ja Norjan hallitusten näkemykset

Annica Jacobson, Ruotsin ympäristö- ja ilmastoministerin valtiosihteeri ja Mathias Fischer, Norjan ilmasto- ja ympäristöministerin valtiosihteeri

13.30-13.45 Call on Carbon -hankkeen esittely

Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, Nina Ekelund, toimitusjohtaja, Haga Initiative ja Bjørn K. Haugland, toimitusjohtaja, Skift Business Climate Leaders,

13.45-14.15 Hankkeen pohjoismaisten allekirjoittajien näkemykset

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK, Ylva Wessén, toimitusjohtaja, Folksam Group ja Jens Ulltveit-Moe, hallituksen puheenjohjtaja UMOE

14.15-14.30 Q&A

Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström toimii webinaarin moderaattorina.

Call on Carbon -hankkeen tausta:

Hiilen hinnoittelun ohjelmat kattavat tällä hetkellä vain neljäsosan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja vain murto-osa näistä päästöistä on Pariisin sopimuksen suosittelemissa rajoissa. Fossiilisten polttoaineiden suorat tuet ovat kymmenkertaiset ja niiden polttamisen tuottamat epäsuorat kustannukset ja ilmastonmuutoksen vahvistamat vaikutukset satakertaiset hiilen hinnoittelun tuottamiin tuloihin verrattuna.Tahdin on nyt muututtava. Vuosi 2050 on vain yhden investointikierroksen päässä, ja nyt on todennäköisesti viimeinen mahdollisuus korjata näitä käytäntöjä. Valtioiden on toimittava asiassa vuoden 2021 aikana. Se tukisi Glasgow’n COP26-ilmastokokousta ja auttaisi saamaan aikaan todellisen muutoksen.

Call on Carbon -hankkeen allekirjoittajat kehottavat valtioita

asettamaan hiilineutraaliustavoitteidensa tueksi Pariisin sopimuksen mukaiset tehokkaat, luotettavat ja tarkoituksenmukaiset hiilipäästöjen hinnoitteluvälineet, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan investointipolun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi yhdenmukaistamaan hiilipäästöjen hinnoitteluvälineensä tarpeen mukaan eri maiden välillä vakaan ja ennustettavan investointiympäristön aikaansaamiseksi valmistelemaan Pariisin sopimuksen artiklan 6 mukaisesti säännöt kansainväliselle markkinamekanismille, joka tukee kustannustehokkaita torjuntatoimenpiteitä, muodostaa tasavertaisen toimintakentän ja minimoi hiilivuodot edistäen entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

Call on Carbon -hankkeen ja webinaarin lisätiedot:



Climate Leadership Coalition: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, jouni.keronen@clc.fi, p. 0504534881, Kari Mokko, kehitysjohtaja, yrityssuhteet ja viestintä kari.mokko@clc.fi, p. 0407513281

Haga Initiative: Nina Ekelund, toimitusjohtaja, nina.ekelund@hagainitiativet.se p. +46735022464

Skift Business Climate Leaders: Bjørn K. Haugland, toimitusjohtaja, bjorn@skiftnorge.no, p. +4797687315

Climate Leadership Coalition on voittoa tavoittelematon yhdistys ja Euroopan laajin ilmasto-businessverkosto. CLC:n 87 organisaatiojäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.