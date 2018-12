Mediakutsu: Kuopion Vamoksen nuorten Ohjaus- ja neuvontapalvelun avajaiset 12.12.2018

Diakonissalaitoksen joulukampanja käynnistyy – Annetaan yhdessä nuorille syy elää! 13.11.2018 07:00 | Tiedote

Painimme Suomessa vakavan ongelman kanssa. Lähes 70 000 nuorta on jo syrjäytynyt ja jopa 160 000 on suuressa vaarassa syrjäytyä. Meillä on aivan liikaa nuoria, joilla on jäänyt koulu kesken tai he eivät ole koskaan saaneet ensimmäistäkään työpaikkaa.