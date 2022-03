Mediakutsu: Miten audiovisuaalisen alan työkulttuuri muutetaan tasa-arvoiseksi? Tervetuloa seuraamaan keskustelua 24. maaliskuuta

Av-ala on yhä kaukana tasa-arvoisesta: naiset ovat miehiin verrattuna huonommin palkattuja, työllistyvät heikommin ja saavat vähemmän tuotantorahaa. Tutkitusti työkulttuuria kuvataan hierarkkisena ja miehisenä, vaikka valmistuneista ammattilaisista yli puolet ovat naisia. Miten alan tasa-arvoa voidaan parantaa?



Työkulttuurilla ja tasa-arvolla on merkitystä, kun puhutaan alan vastuullisuudesta, sosiaalisesti kestävästä kehityksestä ja ympäristövastuusta. Työkulttuurin muutos edellyttää tasa-arvo- ja palkkatietoa. Siksi Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen Action!-hanke on koonnut alan tekijöitä, ammattilaisia ja asiantuntijoita pohtimaan muutoksia, joita av-alan työelämä tarvitsee, jotta se vastaa 2020-luvun työntekijöiden tarpeita.



Aika: 24.3. klo 9.30–11

Paikka: Tiedekulman Stage, Yliopistonkatu 4, Helsinki. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä.

Voit myös seurata suoraa verkkolähetystä täällä (linkki päivittyy sivulle ennen tapahtumaa 24.3.2022).

Keskustelemassa ovat elokuvaohjaaja, näyttelijä Pamela Tola, puheenjohtaja, professori Elina Knihtilä Women in Film and Television Finland -yhdistyksestä, työelämän tasa-arvon asiantuntija Marika Väisänen, tuottaja, tutkijakoulutettava Asta Viertola Aalto-yliopistosta, työhyvinvoinnin asiantuntija Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskuksesta ja työehtoasiamies Terhi Tarvainen Journalistiliitosta. Puhetta johtaa ihmisoikeus- ja vastuullisuusasiantuntija Merja Pentikäinen.



”Uutismedia, elokuvat ja televisio ovat keskeinen osa suomalaisten arkea. Väliä ei ole ovatko ne faktaa vai fiktiota, sillä ne vahvistavat käsityksiämme siitä, kuka johtaa, kuka saa työpaikan ja kuka jää kuvan ulkopuolelle”, sanoo Action!-hankkeen projektitutkija Nina Maskulin Aalto-yliopistosta.



Tasa-arvokysymyksen taustalla vaikuttavat av-alaa ja erityisesti ammattinaisia koskevat työllisyyskysymykset, työvoimapula sekä yritysten kilpailu työvoimasta. Työelämän laadukkuus ja taito pitää huolta henkilöstöstä edellyttävät työkulttuurin kehittämistä. Työkulttuurin muutos edellyttää tutkittua tietoa ja seurantaa sekä ohjausta ja johtamista, kun tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä, tasa-arvoinen av-ala.



* * *

Kevään työpajat keskittyvät moniarvoisuuteen ja osallisuuteen

Action!-hankkeen pyöreän pöydän keskustelut ovat pohjustaneet työpajoja, joissa tunnistetaan ja puretaan sukupuoliin ja moninaisuuteen liittyviä vinoumia ja otetaan haltuun osallisuutta lisääviä työkaluja.



Kevään aikana järjestettävät työpajat:



2.4.2022 Valta, toiseus ja representaatiot - työkaluja muuttuvaan maailmaan Kohderyhmä: av-alan ammattinaiset, kouluttajina Sonya Lindfors ja Olga Palo. Ilmoittautuminen aukeaa 21.3.2022.



7.4.2022 Tietämättään ennakkoluuloinen?

Kohderyhmä: av-alan rahoittajat, päättäjät ja yritysten johto. Kouluttajana Sara Salmani. Työpaja toteutetaan yhteistyössä Suomen Elokuvasäätiön kanssa. Ilmoittautuminen aukeaa 18.3.2022.



Ilmoittaudu mukaan Action!-hankkeen verkkosivuilla. https://www.aalto.fi/fi/actionproject



Action!-hankkeen tavoitteena on edistää ammattinaisten työllistymistä audiovisuaalisella alalla, kehittää toimenpiteitä esteiden poistamiseksi ja tukea työllistämistoimia sektorilla. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kolmevuotinen hanke toteutetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen ja Women in Film and Television Finland (WIFT Finland) ry:n välisenä yhteistyönä. Action!-hankkeen tapahtumissa noudatetaan ekologisesti kestävän audiovisuaalisen tuotannon periaatteita (Ekosetti).