Mediakutsu: MoMA:n kuraattorin Paola Antonellin avoin luento ”Broken Nature” 20. syyskuuta

Antonellin luento käsittelee muotoilun, luonnon ja ympäristön sekä ihmisyyden välisiä suhteita.

Aika: 20. syyskuuta klo 9.15–11.15

Paikka: Aalto-yliopisto, Otakaari 1, R001 (Otaniemi, Espoo)

New Yorkin modernin taiteen museon (MoMA) kuraattori ja Milanon XXII triennaalin kuraattori Paola Antonelli pitää vierailuluennon Aalto-yliopistolla 20. syyskuuta. Luento Broken Nature käsittelee muotoilun, luonnon ja ympäristön sekä ihmisyyden välisiä suhteita.

Broken Nature on vuoden 2019 Milannon triennalin teema. Aalto-yliopisto vastaa Suomen osallistumisesta triennaaliin maaliskuusta syyskuuhun 2019.

Ensi keväänä käynnistyvän 22. Milanon triennaalin teema käsittelee maapallon lämpenemistä ja ihmisen heikentynyttä luontosuhdetta sekä sitä, miten luovat käytännöt voivat auttaa korjaamaan tilannetta.

Paola Antonelli on työskennellyt New Yorkin modernin taiteen museossa vuodesta 1994 alkaen. Hän on MoMA:n arkkitehtuurin ja muotoilun osaston vanhempi kuraattori sekä tutkimus- ja kehitysjohtaja. Antonelli on arkkitehtuurin maisteri Polytechnic of Milanista sekä Royal College of Art and Kingston Universityn (Lontoo), Art Center College of Designin (Pasadena) ja Pratt Instituten (New York) kunniatohtori. Hän on kuratoinut lukuisia näyttelyitä, luennoinut ympäri maailmaa sekä toiminut useissa kansainvälisissä arkkitehtuurin ja muotoilun tuomaristoissa.

Hänen viimeisin näyttelynsä "Items: Is Fashion Modern?" käsittelee 111 vaatetta, joilla on ollut merkittävä vaikutus maailmaan viimeisen sadan vuoden aikana. Näyttely avattiin MoMA:ssa lokakuussa 2017. Antonelli työskentelee parhaillaan myös kirjan ”States of Design” sekä uuden ”Kaiken teorian” parissa.

Antonellin löydät Twitteristä @CuriousOctopus ja Instagramista @paolantonelli ja @brokennature

Tervetuloa!