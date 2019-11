Mediakutsu: Onko tekoäly vihreää? Miten neuroverkon kanssa sävelletään? Tervetuloa tekoälynäyttelyyn ottamaan selvää!

Tiedettä ja taidetta yhdistävä näyttely valaisee tekoälyn historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta muun muassa kestävän kehityksen näkökulmasta. Median edustajat ovat tervetulleita jo näyttelyn avajaisiin, jotka pidetään AI Day -konferenssissa 26. marraskuuta. Samalla on mahdollisuus tavata johtavia tekoälytutkijoita ja tekoälyä hyödyntäviä yrityksiä.

Aika: 27. marraskuuta 2019–15. tammikuuta 2020

Paikka: Dipoli, Otakaari 24, Espoo

Aalto Digi Platformin ja Suomen tekoälykeskus FCAI:n järjestämä näyttely vie kävijät ainutlaatuiselle matkalle tekoälyn maailmaan.

”Tekoäly on jo arkipäivää, mutta sen toimintaan ja mahdollisuuksiin liittyy vielä paljon mystiikkaa ja kysymyksiä. Toivomme näyttelyn antavan niihin vastauksia”, sanoo näyttelykoordinaattori Saara Halmetoja.

Näyttelyssä on paljon koettavaa kaikenikäisille. Vierailijat pääsevät muun muassa astumaan äänimaisemaan, jonka ääniä voi ohjata omilla liikkeillä sekä haastamaan tekoälyn musiikkipelissä. Entä miten sujuu säveltäminen neuroverkon kanssa?

Näyttely valottaa monipuolisesti tekoälyn toimintaa, kuten sitä, miten se oppii luokittelemaan ja ennustamaan asioita sekä muodostamaan esimerkiksi ääntä, kuvia, tekstiä ja molekyylejä. Esillä ovat tekoälytutkimuksen keskeisimmät aiheet, kuten robotiikka ja tekoälyn sopeutuminen luonnolliseen ympäristöön - osaksi ihmisten arkea.

Näyttely avaa myös tekoälyn ja kestävän kehityksen monimutkaista suhdetta. Tekoäly voi auttaa esimerkiksi pääsemään kokonaan eroon vaateteollisuudessa syntyvistä kankaan hukkapaloista, mutta toisaalta ihmisaivojen toimintaa jäljittelevät neuroverkot ovat valtavia energiasyöppöjä.

Näyttelyn tekemiseen on osallistunut tekoälytutkijoiden lisäksi eri alojen opiskelijoita, tekoälyä työssään hyödyntäviä taiteilijoita ja muiden alojen tutkijoita.

”Jos tekoälypohdintoihin osallistuu vain tiettyjä ryhmiä, kehitämme syrjivää teknologiaa. Siksi tarvitsemme koko yhteiskunnan mukaan keskustelemaan tekoälystä”, sanoo Halmetoja.

Connecting the Dots -näyttely on ilmainen ja siihen pääsee tutustumaan Dipolin aukioloaikoina. Isommille ryhmille, kuten koululuokille, vierailijoiden suositusikä on vähintään 12 vuotta. Ryhmiä pyydetään ottamaan ennen osallistumista yhteyttä näyttelykoordinaattori Saara Halmetojaan.

Kutsu median edustajille näyttelyn avajaisiin

Aika: 26. marraskuuta klo 16.30-18.00

Paikka: Dipoli, Otakaari 24, Espoo.

Näyttelyn virallinen avajaistilaisuus pidetään Suomen tekoälykeskuksen järjestämän AI Day -konferenssin yhteydessä. AI Day tuo Dipoliin Suomen tunnetuimmat tekoälytutkijat, tekoälyä hyödyntävät yritykset ja opiskelijat keskustelemaan alan tutkimuksen uusimmista tuulista. AI Dayn ohjelma ja puhujat ovat nähtävissä täällä.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan näyttelyyn jo sen avajaistilaisuudessa. Tilaisuuden avaa professori Jaakko Lehtinen.

Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 25. marraskuuta. Tilaisuudessa on mahdollista haastatella tekoälytutkijoita ja tekoälyä työssään hyödyntäviä taiteilijoita, mutta esitäthän haastattelupyynnöt etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.