Mediakutsu: Product Design Gala 13.5. – ekologinen kotimaisesta puusta valmistettu sähkövene, supertarkka tehdasnosturi, syötävä pakkausmateriaali ja paljon muuta

Tervetuloa tutustumaan tuotekehitysopiskelijoiden saavutuksiin Product Design Gala -tapahtumaan 13.5.!



Esiteltävien projektien joukossa muun muassa:

Kuopiolainen Elwood rakentaa hienostuneita puisia sähköveneitä. Jotta sähköistys tulisi vietyä loppuun asti, opiskelijat ovat tutkineet vaihtoehtoja sähköiselle ohjaukselle. Heidän prototyyppinsä avulla huoleton kruisailu onnistuu äänettömästi niin ulapalla kuin tarkkuutta vaativassa laituriin ajossakin.

Tuhansien vuosien aikana merenkulkijat navigoivat tähtien avustuksella aluksiensa kulkua kaukana maasta. Konecranesin sponsoroima tiimi on soveltanut samanlaista periaatetta nosturien paikannukseen tehtaissa käyttämällä tietokonenäköä ja kattoa referenssinä.

Team Foamwood on kehittänyt tuotantolinjan pakkausteollisuutta mullistavaan uudenlaiseen pakkausmateriaaliin. Materiaali on niin turvallinen että sitä voi syödä, ja tiimi tulee tarjoamaan materiaalista tehtyjä makupaloja vierailijoille.

Kaikki projektit ovat nähtävillä tapahtuman verkkosivuilla: https://pdp.fi/gala22/

Aika: 13.5. klo 9-17

Paikka: Design Factory, Aalto-yliopisto, Betonimiehenkuja 5, Otaniemi, Espoo.



Näyttely on kaikille avoin. Medialle voidaan järjestää myös ennakkotutustuminen sopimuksen mukaan.

PDP-kurssi perustuu yritysten ja yliopiston yhteistyöhön, ja vuosien aikana mukana on ollut lukuisia suuryrityksiä, kuten Audi, ABB, Ericsson, Panasonic ja Philips. Viime aikoina myös pienten yritysten ja startup-partnerien määrä on kasvanut. Kurssin pedagogiikka perustuu ongelmalähtöiseen oppimiseen, ja tavoitteena on soveltaa yliopistossa saatuja oppeja käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Monialaisessa ryhmässä työskentely kehittää työelämässä tarvittavia valmiuksia. Kurssi on avoin kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille, ja mukana on runsaasti osanottajia myös yhteistyöyliopistoistamme.