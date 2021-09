Mediakutsu: Syöpälääketutkimus sairaaloissa edistää vaikuttavaa hoitoa – miten kliinistä tutkimusta voidaan lisätä? Keskustelutilaisuus 16.9.2021 klo 13–15

Jaa

Kliiniset lääketutkimukset ylläpitävät suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen korkeaa tasoa. Niiden avulla varmistetaan hoitojen kehittyminen ja uusien hoitojen varhainen käyttöönotto maassamme. Tervetuloa kuulemaan ratkaisuehdotuksia kliinisten syöpälääketutkimusten lisäämiseksi Suomessa!

Kliinisillä lääketutkimuksilla on merkittävä rooli syöpäpotilaiden hyvässä hoidossa ja terveydenhuollon vaikuttavuuden kehittämisessä.Uusien lääketutkimusten määrä on kuitenkin ollut viime vuosina huolestuttavassa laskussa.

Helsingin yliopiston koordinoima Cancer IO -hanke järjestää 16.9. klo 13–15 etätapahtuman, jonka tavoitteena on herättää keskustelua kliinisen tutkimuksen toteuttamismahdollisuuksista Suomessa ja keskustella ratkaisuvaihtoehdoista tutkimuksen lisäämiseksi.

Tilaisuudessa keskustelun pohjana toimii 16.9. julkaistava Cancer IO:n ja Nordic Healthcare Groupin toteuttama selvitys, jossa kartoitettiin sairaaloiden valmiuksia toteuttaa kliinisiä syöpälääketutkimuksia sekä tutkimuksen esteitä. Selvitystä varten haastateltiin viiden yliopistosairaalan ja seitsemän keskussairaalan syövänhoidon asiantuntijoita. Raportissa kuvataan sairaaloiden resursseja, tutkimusinfrastuktuuria ja kannustimia toteuttaa tutkimuksia. Siinä esitetään myös Cancer IO -hankkeen suositukset kliinisten tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa.

Tilaisuudessa aiheesta ovat keskustelemassa kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd), Sisä-Suomen Syöpäkeskuksen johtaja, ylilääkäri Annika Auranen, FICAN tutkijaprofessori ja Cancer IO:n tutkimusjohtaja Juha Klefström, sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors, Helsingin yliopiston lääketieteen kandidaattiseuran puheenjohtaja Matias Posa, Bristol Myers Squibb Finlandin lääketieteellinen johtaja Pia Annunen ja Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen.

Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa ja se on katsottavissa suorana lähetyksenä Tiedekulman verkkosivuilla. Päivittyvä ohjelma löytyy Cancer IO:n sivuilta.

Katsojilla ja toimittajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä panelisteille viestiseinä Presemon kautta osoitteessa: https://presemo.helsinki.fi/syopatutkimukset/. Toimittajilla on lisäksi mahdollisuus haastatella Cancer IO:n asiantuntijoita ennen tilaisuutta tai sen jälkeen. Koronatilanteen vuoksi Tiedekulmaan voivat tulla paikan päälle ainoastaan puhujat.

Haastattelupyynnöt ja yhteydenotot: cancerio-office@helsinki.fi.

Li­sä­tie­to­ja

Juha Klefström, tutkimusjohtaja, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Puh.044 377 3876

Sähköposti: juha.klefstrom@helsinki.fi

@Cancer_IO_

@JuhaKlefstrom

Cancer IO on Helsingin yliopiston koordinoima immuno-onkologisiin syöpähoitoihin eli immuunihoitoihin (IO) keskittyvä kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke. Business Finlandin rahoittamassa Cancer IO:ssa on mukana 30 kumppania: yliopistoja, yliopistosairaaloita, potilasjärjestöjä, lääkealan yrityksiä sekä start-up yrityksiä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten syöpäkeskusten kanssa.

Cancer IO -hankkeen kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa, josta julkisen tutkimuksen osuus on noin viidennes. Hanke on alallaan yksi Euroopan suurimmista.

Lue lisää: www.cancerio.org