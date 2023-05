Mediakutsu: Tekoälyä, robotiikkaa ja digisiivousta puhtausalan teknologia- ja robotiikkapäivässä 24.5.

Puhtausala on pinta-alaltaan Suomen suurin toimiala, kun huomioidaan siivottavana olevan rakennuskannan pinta-ala. Siivottavien kiinteistöjen arvo on yli 500 miljardia euroa, mikä on noin 45 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta. Puhtausalalla työskentelee tällä hetkellä noin 100 000 puhtaanapidon ammattilaista.

Puhtausala ry. on puhtausalan neuvonta- ja koulutusjärjestö, joka auttaa puhtausalalla toimivia ihmisiä kehittymään ammatillisesti ja etenemään urallaan. SSTL Puhtausala ry. toimii puhtausalan puolueettomana etujärjestönä ja yhdistää puhtausalasta sekä sen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt.