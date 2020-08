Mediakutsu: Tervetuloa Sote-maakuntakierrokselle Helsinkiin 17.8.

Helsingissä joukkoaltistumisia koronalle 3.8.2020 16:56:59 EEST | Tiedote

Koronatilanne on Helsingissä hallinnassa. Yksittäisiä tapauksia on ilmennyt heinäkuun aikana lähes päivittäin ja heinäkuun loppupuolella tartunnoissa on ollut pientä kasvua. Päivätasolla kyse on kuitenkin ollut toistaiseksi vain muutamista tartunnoista.