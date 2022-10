Mediakutsu: Tule kuuntelemaan vieraspetojen tehopyynnistä Suomen arvokkailla lintuvesillä

Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen järjestämässä etätapahtumassa asiantuntijat kertovat vieraspetopyynneistä luonnonsuojelualueilla.

Aika ja paikka

Tapahtumaan pääsee osallistumaan vaivattomasti Teamsin välityksellä 18.10.2022 klo 10.00.

Ohjelma

10.00–10.15 Miksi minkkien ja supikoirien pyyntiä tarvitaan? Projektipäällikkö Mikko Toivola, Metsähallitus.

10.15–10.30 Vieraspetojen pyynnin järjestäminen luonnonsuojelualueilla. Projektipäällikkö Kari Karhula, Suomen riistakeskus.

10.30–10.45 Paikalliset pyytäjät luonnon asialla. Case-esimerkit Liminganlahti ja Pyhäjärven lintuvesi. Vieraspetosuunnittelijat Teppo Kakkonen, Metsähallitus ja Jussi Ruskeala, Suomen riistakeskus.

10.45–11.00 Pyyntirautoja ja metsästyskoiria – Vieraspetojen pyyntimenetelmät. Projektipäällikkö Kari Karhula, Suomen riistakeskus.

Medialla on tapahtuman jälkeen mahdollisuus haastatella asiantuntijoita kahden kesken puhelimitse tai sähköpostilla. Tavoitettavissa ovat hankkeen projektipäällikköjen lisäksi alueiden vieraspetosuunnittelijat.

Ilmoittautuminen

Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan etukäteen sähköpostitse, viimeistään perjantaina 14.10. Saat kutsulinkin ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen ja tapahtuman lisätiedot:

johanna.hellman@riista.fi

Viestintäsuunnittelija Johanna Hellman, Suomen riistakeskus

Helmi-vieraspetohanke auttaa taantuneita vesilintukantoja

Suomen riistakeskus ja Metsähallitus toteuttavat vieraspetojen poistoa 73 Suomen tärkeimmällä lintuvesikohteella osana Helmi-ohjelmaa. Joukossa on hyvin tunnettuja luontokohteita, kuten Liminganlahti. Hankkeessa jokaiselle kohteelle on muodostettu vieraspetopyynnistä vastaava vapaaehtoisten ryhmä, jota tuetaan neuvonnalla, pyyntikorvauksilla ja laitehankinnoilla. Yli 400 metsästäjää on lähtenyt toimintaan mukaan. Hanke auttaa järjestämään yhtenäisiä pyyntialueita solmimalla sopimukset metsästysoikeuden käytöstä maanomistajien kanssa.

Tavoitteena on, että vieraspetojen pyynti olisi järjestelmällistä, tehokasta ja koordinoitua arvokkailla lintuvesillä ja niiden läheisyydessä. Yhdessä lintuvesien kunnostusten kanssa toimet takaavat hyvät olosuhteet vesilintujen pesintöjen onnistumiselle. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa pyyntiä 2,5 miljoonalla ja ympäristöministeriö 1,8 miljoonalla eurolla.

Lisätietoa

https://vieraspeto.fi/yhteistyota/helmi-vieraspetohanke/

https://ym.fi/helmi

Kuvien käyttö mahdollista Helmi-vieraspetohankkeesta uutisoidessa. Kuvaajan nimi merkittävä.