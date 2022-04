Mediakutsu: Tulevaisuus ja tasa-arvo av-alalla – Action!-hankkeen loppuseminaari 29.4.

Sukupuolten tasa-arvo Suomen audiovisuaalisella alalla toteutuu huonosti tai ei lainkaan. Epätasa-arvo on ilmeinen este, ja naisten potentiaali osaajapulasta kärsivällä alalla on käyttämätön mahdollisuus.

”Työvoimaa ja sen saatavuutta alalla on, mutta naisilla on yhä edelleen liian paljon esteitä päästä osaamistaan vastaaviin töihin. Tarvitaan yhteistyötä, uskallusta ja riskinottoa laajentaa työryhmiä, jotta naisten – joita on puolet työvoimasta – osaaminen ei enää jää hyödyntämättä”, sanoo projektitutkija Nina Maskulin Aalto-yliopistosta.

”Työllistymisen esteitä on poistettava aktiivisesti, yhteistyössä. On aika siirtyä ajassa ja tekemisen tavoissa eteenpäin. Meillä on paljon tietoa tasa-arvosta ja monipuolisuudesta sekä sukupuolivaikutusten hyödyistä. Nyt tulee toimia näiden periaatteiden mukaisesti”, sanoo Action!-hankkeen projektipäällikkö Kirsi Reinola Aalto-yliopistosta.

Action!-hankkeen tavoitteena on edistää naispuolisten ammattilaisten työllistymistä audiovisuaalisella alalla, kehittää toimenpiteitä esteiden poistamiseksi ja tukea alan työllistämistoimia.



Kolmevuotinen (2019–2022) Action!-hanke on tulossa päätökseen toukokuussa. Action! on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuvataiteen laitoksen ja Women in Finland and Television Finland (WIFT Finland) ry:n yhteishanke.



Tulevaisuus ja tasa-arvo av-alalla

Action!-hankkeen loppuseminaari



Aika: perjantai 29.4.2022 klo 10.00–15.00



Ilmoittaudu verkossa:

https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/tulevaisuus-ja-tasa-arvo-av-alalla

Ilmoittautuneet osallistujat saavat Zoom-kutsun ilmoittautumisen yhteydessä antamaansa sähköpostiin.

Ohjelma:

10.00–10.30 Action!-hankkeen toteutuneet toimenpiteet, av-alan tasa-arvon tulevaisuuden teemat

Kirsi Reinola ja Nina Maskulin, Aalto-yliopisto

10.30–11.00 Action! -hanke WIFT Finlandin näkökulmasta sekä WIFT Finland ja tasa-arvon tulevaisuus

Jutta Ahtola ja Eeva-Sofia Anttonen, WIFT Finland

11.00–11.45 Tasa-arvokupla puhkaistu – mitä seuraavaksi?

Tutkija Tarja Savolainen

11.45–12.00 Yleisöpuheenvuorot ja -kysymykset

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–13.30 Moniäänisyys – taiteen vapaus

Raija Talvio, Aalto-yliopisto

13.30–14.00 ​​Monialaisuus taiteellisessa työssä

Ohjaaja, näyttelijä, käsikirjoittaja ja tuottaja Heidi Lindén

14.00–14.15 Tasa-arvo audiovisuaalisella alalla Euroopassa, missä mennään?

Jenni Koski, European Women's Audiovisual Network

14.15–14.30 Sukupuolen esittämisen tavat ja katsojuuden mahdollisuudet

Dosentti Mari Mäkiranta ja tutkija Venla Aho

14.30–14.45 Vastuullisuus ja johtaminen

Ihmisoikeusjuristi ja yritysvastuuasiantuntija Merja Pentikäinen

14.45–15.00 Yleisöpuheenvuorot ja -kysymykset

Hankkeen verkkosivut: https://www.aalto.fi/fi/actionproject