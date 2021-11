Mediakutsu: Vuoden vastuullisuusraportoijat 2021 palkitaan tiistaina 16.11.2021

Suomen parhaat vastuullisuusraportoijat 2021 palkitaan tiistaina 16.11. klo 14–16. Tilaisuus toteutetaan verkkolähetyksenä, jota voivat seurata kaikki vastuullisuusraportoinnista kiinnostuneet.

Tänä vuonna tuomaristo palkitsee kokonaiskilpailun voittajan lisäksi parhaat organisaatiot ilmastonmuutos-, biodiversiteetti-, ihmisoikeudet- ja vuoden PK-yritys -sarjoissa. Tilaisuudessa kuullaan palkituilta, miten he edistävät yritysvastuuta ja miten muun muassa ilmasto- ja ihmisoikeuskysymykset näkyvät heidän vastuullisuusraporteissaan.

Tilaisuuden pääpuhuja on apulaisprofessori, Tukholman kauppakorkeakoulun Kestävän kehityksen tutkimuskeskuksen (CSR) johtaja, Lin Lerpold, joka avaa kansainvälisesti tunnustettua tutkimustaan ”Walking the Talk?”.

OHJELMA (puheenvuoron kieli suluissa, FI/EN)

14.00 Tilaisuuden avaus, moderaattori, Hanna Silvola, Associate Professor, Hanken School of Economics (FI & EN)

14.05 Avauspuhe, David Grant, Dean of Research and Societal Impact, Hanken School of Economics (EN)

14.10 Keynote: Lin Lerpold, Associate Professor, Stockholm School of Economics (EN)

14.40 Tuomariston puheenjohtajan puhe, Jyrki Katainen, Sitra (FI)

14.50 Palkintojenjako ja voittajien puheenvuorot (FI & EN)

16.00 Tilaisuus päättyy

Median edustajia, kuten kaikkia muitakin webinaarista kiinnostuneita, pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 15.11. Verkkotilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Vastuullisuusraportointikilpailun tarkoituksena on kehittää vastuullisuustyötä ja -raportointia organisaatioissa, tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja antaa tunnustusta erityisen ansioituneille yritysvastuuraportoijille. Eri organisaatioiden edustajista koostuva tuomaristo arvioi vastuullisuusraportteja hyvän raportoinnin näkökulmasta. Arvioinnin kohteena ei siis ole niinkään vastuullisuustoimet, vaan niiden raportointi.

Vastuullisuusraportointikilpailun järjestävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Climate Leadership Coalition ry, yritysvastuuverkosto FIBS ry, Vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif ry, Hanken, Nasdaq Helsinki, Suomen Tilintarkastajat ry, Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ry ja ympäristöministeriö. Kilpailun yhteistyökumppani on Sitra.

Kilpailu on kaikille avoin ja ilmainen, ja sitä on järjestetty jo 25 vuoden ajan eli vuodesta 1996 alkaen. Kilpailun osallistumisaika oli tänä vuonna 3.–31.5.2021, ja kilpailuun osallistui yhteensä 47 organisaatiota.