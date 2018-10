Mediatiedote: Mika Kuljun Kirjeitä Raatteen tieltä on tunnetun sotahistorioitsijan henkilökohtaisin teos

Mediatiedote: Makkarasta on moneksi 1.10.2018 09:00 | Tiedote

Makkara! Tee sitä. Syö sitä. (Gummerus) on komea kirja kaikille hyvästä liharuoasta pitäville. Kirja kertoo makkaranvalmistuksen historiasta Suomessa, esittelee kotimaisia makkaraklassikkoja, neuvoo makkaranvalmistuksen niksit ja antaa ohjeita niin makkaroiden kuin makkararuokien valmistukseen. Makkarasta on moneksi. Uutuuskirjan ohjein voit valmistaa vaikkapa joulumakkaraa, poromakkaraa tai vegemakkaraa sekä säväyttää tarjoamalla tutun HK:n Sinisen vaikkapa New Yorkin Waldorf Astoria -hotellin tapaan.