MeEat Food Tech Oy on varmistanut 8 miljoonan euron rahoituksen kansainväliseen kasvuun

Rahoituksen myötä MeEat vahvistaa asemaansa kasvavassa kasviproteiinimarkkinassa ja hakee voimakasta kansainvälistä kasvua. MeEatin saama rahoitus nopeuttaa uusien markkinoiden avaamista ja varmistaa sen, että herkullisia kasviproteiinituotteita on pian laajemmin saatavilla myös Pohjois-Euroopassa. Uusia kohdemarkkinoita ovat Saksa, Tanska ja Benelux-maat.

MeEatin tarina on osoitus siitä, että maailma voi muuttua. MeEat Tech Foodsin toimitusjohtaja Mikko Karell on pitkän linjan lihamiehiä ja aloitti Poutun palveluksessa 2017. Alusta asti oli selvää, että menestyäkseen hiipuvassa lihamarkkinassa oli pakko tehdä jotain muuta ja oli ilmeistä, että kasviproteiinimarkkinoilla oli tilaa helposti ymmärrettäville ja herkullisille vaihtoehdoille.

Lihatehtaan muuttaminen kasvilihatehtaaksi oikean ammattitaidon siivittämänä on mahdollista, ja se tapahtuikin nopeasti. Syksyllä 2019 lanseerattiin ensimmäiset tuotteet ja vuoden sisällä saavutettiin Suomessa markkinanjohtajan asema. Vuoden 2020 lopulla MeEat eriytettiin omaksi yhtiökseen Korkia Consultingin avittamana ja Pouttu on jatkanut tuotteiden valmistusta Kannuksen tehtaallaan.

“Suomessa MeEat on rakentanut nopeassa aikataulussa kattavan kasviproteiinituotteiden portfolion ja kuluttajat ovat rakastuneet tuotteisiin. Olemme saaneet kansainvälisiä palkintoja, ja nyt haluamme laajentaa reviiriä Suomen rajojen ulkopuolelle. Tulemme panostamaan muun muassa markkinointiin ja tuotekehitykseen. Olemme huomanneet, että markkinassa pärjää vain, jos tuotteiden maku, rakenne ja hinta ovat kohdallaan”, sanoo MeEatin toimitusjohtaja Mikko Karell.

MeEat on kehityksen kärjessä

Kiinnostus kasvipohjaisiin proteiininlähteisin kasvaa edelleen Suomessa ja maailmalla. Globaalin kasviproteiinimarkkinan odotetaan kasvavan lähes 17 % vuoteen 2028 mennessä. MeEatilla on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa Euroopassa sellaisilla maantieteellisillä alueilla, joiden kuluttajat kaipaavat yhä enemmän terveellisiä ja vähäpäästöisiä ruokia. Saksa, Tanska ja Benelux-maat ovat Meeatin tärkeimpiä kohdemarkkinoita.

Uudet sijoittajat sopivat erinomaisesti taustojensa ja osaamisensa puolesta MeEatin kumppaneiksi. Toimijoilla on vankkaa kokemusta innovatiivisista ruokayrityksistä, uusista teknologioista, brändin rakentamisesta ja kansainvälistymisestä.

“Meeatilla on Suomessa markkinajohtajan asema, joka on nyt laajentumassa muille Euroopan maantieteellisille alueille. Tämä tekee Meeatista ihanteellisen sijoituskohteen Emeraldille, joka kiihdyttää toimintaansa kestävän ruoan alalla. Meeat on Emeraldin kolmas investointi kasviproteiinimarkkinaan”, sanoo Emeraldin sijoitusjohtaja Philipp Hasler.

“Globaali ruoantuotanto aiheuttaa merkittävän osa maailman kasvihuonepäästöistä. Olemme tunnistaneet vaihtoehtoiset proteiinit yhdeksi keinoksi pienentää ruoantuotannon kasvihuonepäästöjä, ja MeEat sopii erinomaisesti Tesin portfolioon konkreettisella vaikuttavuudellaan. MeEatin tiimi on tehnyt erinomaista työtä, ja haluamme olla mukana kiihdyttämässä yhtiön kansainvälistä kasvua yhdessä muiden sijoittajien kanssa”, kommentoi Tesin sijoituspäällikkö Jan-Patrick Haikkola.

KVKI Capitalin Juha-Petteri Kukkosellakin on pohjaton kunnianhimo muuttaa maailmaa. Kaslinkin pohjalta syntyneen kasvipohjaisen kategorian innostus on vain syventynyt vuosien kuluessa.

“On uskomattoman hienoa olla mukana ruoka-alan nopeimmin kasvavassa kategoriassa ja viedä todella maukkaita tuotteita maailmalle. Uskon, että MeEat on kehityksen kärjessä ja oivaltanut herkullisuuden ja tarpeen kilpailukykyisille hinnoille markkinassa”, Kukkonen sanoo.

MeEat kehittää herkullisia ja kestäviä kasvipohjaisia tuotteita, joilla on helppo korvata liha arkisissa ja tutuissa resepteissä. Meeat-tuotteiden raaka-aineena käytetään muun muassa fermentoitua härkäpapua, herneproteiinia ja vehnää. Meeatilla on valikoimassaan yli 40 kasvipohjaista tuotetta makkaroista kastikkeisiin.