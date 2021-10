Meeatin Tikka Masala -kastike menestyi kansainvälisillä ruokamessuilla

Anuga on maailman johtava ruoka- ja elintarvikealan messutapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi Kölnissä. Ruokamessuilla on tänä vuonna 8000 näytteilleasettajaa, ja tapahtumassa vierailee 170 000 messukävijää yli 200 maasta.

Anuga Taste Innovation Showssa esitellään tapahtuman tärkeimmät ruoka-innovaatiot messukävijöille ja medialle. Sitä seurataan maailmalla tarkkaan ja se toimii inspiraationa globaalille ruokamarkkinalle.

Tänä vuonna Taste Innovation Show -kategoriaan osallistui 418 yritystä ja 1322 ruokainnovaatiota. Niiden joukosta alan toimittajista ja markkinatutkijoista koostuva tuomaristo valitsi 67 tuotetta ja konseptia, jotka vakuuttivat innovatiivisuudellaan, vastuullisuudellaan, ideallaan ja luovalla toteutuksellaan. Meeatin Tikka Masala oli yksi valituista.

“Tuntuu hienolta, että tuotteemme pärjää näin hyvin maailman suurimmilla ruokamessuilla. On upeaa viedä suomalaista ruokaosaamista maailmalle”, sanoo Meeat Food Tech Oy:n toimitusjohtaja Mikko Karell.

Meeatin palkittu Tikka Masala on valmistettu suomalaisesta fermentoidusta härkäpavusta. Tuote on helppo, nopea ja herkullinen arjen pelastaja, joka ei kaipaa muuta kuin lämmityksen. Kastike sopii nautittavaksi sellaisenaan lisukkeen kanssa tai sen voi tuunata oman maun mukaan esimerkiksi kookoskermalla. Tuote on gluteeniton, ja se on valmistettu 100-prosenttisesti tuulivoimalla Suomessa.

Fermentointi eli hapattaminen maitohappobakteerien avulla on vanha tapa valmistaa ja säilöä elintarvikkeita. Fermentointi tuo ruokiin makua ja se tekee niistä vatsaystävällisiä. Se on ollut jo pidempään supertrendikäs juttu ruoka-alalla.

Meeatin tarkoitus on kehittää herkullisia ja kestäviä kasvipohjaisia tuotteita, joilla on helppo korvata liha arkisissa ja tutuissa resepteissä. Meeat-tuotteiden raaka-aineena käytetään muun muassa herneproteiinia ja härkäpapua. Meeat tähtää aluksi Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa edelleen.

“Uskomme, että haastamalla nykyisen ruokasysteemin ja sen normit, voimme tehdä suuren muutoksen. Kehittämällä monille maistuvia tuotteita, joilla on pienempi vaikutus planeettaamme, voimme korvata lihan tulevaisuusystävällisemmillä vaihtoehdoilla”, Karell sanoo.