Mehiläinen rikkoi työehtosopimusta, työnantajaliitto HALI laiminlöi valvontavelvollisuutensa

Tehy, SuPer ja ERTO ovat saavuttaneet voiton Mehiläistä koskevassa työehtosopimuksen rikkomista koskevassa asiassa. Mehiläinen on kieltäytynyt antamasta pyydettyjä palkkatietoja pääluottamusmiehelle, ja työnantajaliitto HALI on laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan.

Mehiläinen on vuoden 2016 helmikuussa poistanut ja alentanut työn vaativuuden perusteella maksettavia erityistekijälisiä. Käytännössä päätös on merkinnyt sitä, että helmikuusta 2016 alkaen palkatuille työntekijöille maksetut erityistekijälisät ovat olleet pienempiä kuin aiemmin Mehiläiseen palkattujen työntekijöiden lisät. Tehy, SuPer ja ERTO katsoivat, että Mehiläinen on toiminnallaan laiminlyönyt samapalkkaisuuden periaatetta ja maksanut samasta työstä erisuuruista palkkaa.

Erimielisyysneuvottelujen päätteeksi Mehiläinen ilmoitti syksyllä 2018, että yritys haluaa sopia asian palkansaajajärjestöjen Tehyn, SuPerin ja ERTOn kanssa. Keväällä 2019 yritys kuitenkin ilmoitti, että se ei korjaakaan palkkaeroja oma-aloitteisesti, vaan palkansaajajärjestöjen on riitautettava jokaista työntekijää koskeva palkkaerimielisyys erikseen.

Saman vuoden huhtikuussa Mehiläisen pääluottamusmies pyysi tietoja työntekijöille maksettavista erityistekijälisistä ja niiden määristä, mutta yritys kieltäytyi antamasta tietoja. Myös yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustava työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI tuki Mehiläisen päätöstä ja ilmoitti ettei tietoja tarvitse antaa palkkaerojen selvittämiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry eli Tehy, SuPer ja ERTO nostivat kanteen työtuomioistuimessa syksyllä 2019, koska paikkatietoja ei annettu pääluottamusmiehelle palkkaerojen selvittämiseksi.

Työtuomioistuimen tuomion mukaan Mehiläinen on rikkonut terveyspalvelualan työehtosopimuksen määräyksiä jättämällä antamatta pääluottamusmiehelle tietoja palkoista ja maksetuista erityistekijälisistä.

Työtuomioistuin tuomitsi Mehiläisen maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuksen rikkomisesta. Myös HALI joutuu maksamaan hyvityssakkoa valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä. Lisäksi Mehiläinen ja HALI joutuvat korvaamaan Sote ry:n oikeudenkäyntikulut.

Tehy, SuPer ja ERTO paheksuvat Mehiläistä, joka on rikkonut työehtosopimusta. Yritys on merkittävä terveyspalvelualan toimija, jonka pitäisi noudattaa työehtosopimuksia.

Yksityisellä sote-alalla on laajemminkin ongelmia tietojen saannin kanssa. Yritykset eivät halua antaa luottamusmiehille tarpeellisia tietoja, vaikka liputtavat paikallisen sopimisen puolesta.

