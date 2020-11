Meilahden sairaalan influenssarokotuspisteellämme jonoa – toivomme kärsivällisyyttä, rokotuksen ottaminen on hyvin tärkeää

Jaa

HUSin sairaaloissa on ilman ajanvarausta toimivia influenssarokotuspisteitä riskiryhmiin ja heidän lähipiiriinsä kuuluville. Valitettavasti Meilahden sairaalan rokotuspisteellä on joutunut jonottamaan rokotusta runsaan kysynnän vuoksi. Helsingin kaupunki on avannut 9.11.2020 alkaen omat rokotuspisteensä, ja toivomme sen helpottavan ruuhkaa.

HUS on järjestänyt jo viiden vuoden ajan potilaille ja heidän lähipiirilleen rokotuspisteitä tukeakseen perusterveyshuoltoa sen velvoittavassa rokotustehtävässä. Toisin kuin perusterveydenhuollossa, HUSin rokotuspisteille ei koronapandemian aikana ole ajanvarausta. ”Pahoittelemme kovasti jonoa ja ilman rokotetta jääneille koituvaa haittaa. Rokotuspäiviä on Meilahden sairaalassa vielä runsaasti jäljellä 4.12.2020 asti ja toivomme, että ihmiset tulisivat jonain toisena päivänä hakemaan rokotteen. Rokotuspisteitä on lisäksi useissa muissa HUSin sairaaloissa”, sanoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. ”Koronapandemian aikana rokotukseen tullessa on pidettävä kasvomaskia, huolehdittava turvaväleistä ja käsihygieniasta. Ensimmäisinä päivinä Meilahden sairaalan rokotuspisteellä on käynyt ennätysmäärä rokotteen ottajia. Toivomme kärsivällisyyttä ja varautumista jonottamiseen, pandemian aikana rokotuksen ottaminen on erityisen tärkeää”, Ruotsalainen jatkaa. Hän kertoo, että rokotuspisteisiin ei voida lisätä henkilökuntaa, koska tilat ovat rajalliset. Rokottaminen hoidetaan siten, että kenenkään yksityisyys ei vaarannu tai tartuntariski kasva. HUSin sairaaloiden ja kuntien joukkorokotuspisteissä influenssarokotteita on riittävästi. Tästä löydät HUSin rokotuspisteet ja niiden aukioloajat. Lisätiedot

HUS

Ylihoitaja Eila Manninen-Kauppinen

p. 050 427 0543

Avainsanat influenssainfluenssarokoteInfluenssarokotusKoronakoronavirus

Kuvat Lataa