MEP Alviina Alametsä vaatii kontrollia EU-maiden asevientiin - ”Tappava asevienti on EU:n pimeä puoli”

Euroopan Unionista viedään vuosittain kymmenillä miljardeilla euroilla aseita ja sotilasteknologiaa epädemokraattisiin ja ihmisoikeuksia rikkoviin maihin, kuten Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Aseita päätyy myös konfliktialueille, kuten Jemenin sisällissotaan, sekä terroristien käsiin.

“Aseiden myynti tällaisiin paikkoihin on EU:n yhteisen kannan vastaista. EU:n aseviennin sääntely on kuitenkin niin olematonta, että vaikka maailmalla leviäisi video, jossa siviilejä ammutaan Jemenissä eurooppalaisvalmiseisella aseella, ei kenellekään tule minkäänlaisia seuraamuksia. Tappava asevienti on EU:n pimeä puoli”, Alametsä kertoo uudella YouTube-videollaan.

Kaikki EU:n jäsenmaat ovat allekirjoittaneet kansainvälisen asekauppasopimuksen, ja EU:lla on kahdeksan kriteeriä, jotka ohjaavat asevientiä EU:sta. Sopimuksen tulisi estää aseiden myynti ihmisoikeusloukkauksiin ja konfliktien edistämiseen, mutta käytännössä kriteereitä ei kuitenkaan noudateta.

Alametsä johtaa europarlamentaarikkona yhdessä Hannah Neumannin kanssa EU:n laajuista kampanjaa aseviennin sääntelyn uudistamiseksi. Uudistus yhdenmukaistaisi jäsenvaltioiden vientilupia, tehostaisi olemassaolevien sääntöjen toteutumista ja mahdollistaisi rangaistuksia niiden rikkomisesta.

“Yhteisen kannan pitäisi olla laillisesti sitova, mutta siihen se jääkin. Mallissamme rikkomukset voitaisiin käsitellä Euroopan tuomioistuimessa, ja antaa sanktioita sääntöjä rikkoville yrityksille tai jäsenmaille. Rangaistus voi olla esimerkiksi rahojen evääminen EU:n puolustusrahastosta.”

Aseviennin sääntelyn ja valvonnan puute aiheuttaa myös haasteita EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksessä.

“Sekä yritysten reilun kilpailun että turvallisuuden näkökulmasta on ongelmallista, jos yksi jäsenmaa kieltää sota- ja puolustustarvikkeiden viennin maahan, ja toinen sallii sen. Samat turvallisuusriskit pitäisi nähdä kaikissa jäsenmaissa. EU-valmisteisilla aseilla voitaisiin esimerkiksi toteuttaa terrori-isku EU:ssa tai aiheuttaa jännitteitä ulkorajoilla. Tätä ei tällä hetkellä huomioida, vaan eniten kehtaava ja ihmishenkiä uhraava maa kerää voitot”, Alametsä sanoo.

Alametsän ja Neumannin malli aseviennin sääntelyyn on saanut tukea useilta asiantuntijoilta ja kansalaisjärjestöiltä. Malli mahdollistaisi myös heidän kenttätyöstä saamiensa tietojen hyödyntämistä EU:n turvallisuusanalyyseissa. Lisäksi Saksan uusi hallitus on mallin takana. Hallitusohjelmaan on kirjattu sekä EU-tason, että Saksan oman aseviennin tiukempi sääntely.

”Toivomme, että saamme useiden jäsenmaiden tuen. Saksa on merkittävänä maana tässä tärkeä liittolainen. Aiomme tavata myös Ursula von der Leyenin, jotta tavoitteemme etenisi komissiossa. Aseviennin sääntely on yhteinen asia. EU ei voi puhua rauhasta, ja edistää samalla sotaa toisella kädellä”, Alametsä linjaa.