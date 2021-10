Meri siistiksi lajitellen –neuvontakiertue jatkuu Kotkassa 16-17.10.2021

Suurin osa suomalaisista asuu Itämeren valuma-alueella, joten kaikilla on vastuu huolehtia sen hyvinvoinnista. Arjen valinnoilla on suuri merkitys meren tilaan. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista Itämeren uhista ja muun muassa lajittelemalla pakkausjätteensä voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

- Me Kymenlaakson Jäte Oy:llä pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan alueen jätehuollon palveluita. Kotkan seudun jätehuollosta vastaavana jätehuoltoyhtiönä halusimme parantaa kotkalaisten mahdollisuuksia jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen investoimalla uuteen Jumalniemen jäteasemaan. Modernilla jäteasemallamme voi asioida myös itsenäisesti sunnuntaisin ja arkipyhäpäivinä. Jumalniemen jäteaseman asiakasmäärä onkin noussut huimat 60 % entiseen Heinsuon jäteasemaan nähden, toteaa Kymenlaakson Jäte Oy:n viestintäpäällikkö Anne Sironen.

- Lajittelu ja kierrättäminen ovat osa kuluttamista. Kun käytetyt pakkaukset kierrätetään, saadaan materiaalia uusien tuotteiden ja pakkausten valmistukseen. Tämä säästää ympäristöä, kun neitseellistä materiaalia tarvitaan vähemmän, muistuttaa RINKI Oy:n viestintäpäällikkö Heli Satuli.

Lisäksi kiertueella kiinnitetään huomiota vesistöjen roskaantumiseen ja kerrotaan, miten omalla toiminnalla voi ehkäistä roskaantumista.

- Merten ja vesistöjen roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskee Suomeakin. Roskia kulkeutuu vesistöön esimerkiksi tuulen, sateiden ja virtaavien vesien mukana. Nyt haluammekin kiinnittää tähän huomiota järjestämällä kaikille avoimen SiistiBiitsi keräyksen kalamarkkinoiden yhteydessä, PSS ry:n Siisti Biitsi -ohjelmasta vastaava Julia Jännäri kertoo.

- Roskien ja haitallisten aineiden päätymistä mereen voi välttää jo kaupassa, kun tekee päätöksiä siitä, minkälaista tuotetta on ostamassa, neuvoo Marthaförbundetin Östersjön 2.0 -hankkeen projektipäällikkö Roosa Mikkola.

Neuvonnan lisäksi tapahtumissa jaetaan lajittelukasseja sekä kerrotaan, millaisia roskia ja kuinka paljon löytyy Suomen rannoilta. Mukana tapahtumassa on myös Kymenlaakson Jäte.