Merituulivoimapuisto Hallan (Perämeri) ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Kausi- ja sarjalippujen myynti on aloitettu linja-autoreitillä Vaala–Utajärvi–Oulu 10.8.2022 13:12:16 EEST | Tiedote

ELY-keskuksen kilpailuttamalla linja-autoreitillä Vaala–Utajärvi–Oulu on otettu käyttöön uusia kausi- ja sarjalipputuotteita, joiden myynti on nyt aloitettu. Liikenne on käynnistynyt talviaikataulukauden alkaessa 10.8.2022, ja vuoroja liikennöi Saaga Travel Oy. Liikenteessä voi matkustaa vain Matkahuollon lipputuotteilla.