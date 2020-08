Merkittävä tahdistinhoidon uutuus käyttöön Suomessa

Suomen ensimmäinen eteistunnistukseen kykenevä johdoton sydämentahdistin on asennettu potilaalle HUSin Sydän- ja keuhkokeskuksessa. Pienikokoinen Micra AV -tahdistin tunnistaa sydämen oman rytmin eteisestä ja tahdistaa sen ohjaamana kammiota.

Uusi johdoton Micra AV -tahdistin on merkittävä innovaatio tahdistinhoidossa. Sen myötä johdoton tahdistus tulee mahdolliseksi myös eteis-kammiokatkospotilaille, jotka tarvitsevat jatkuvaa eteisohjattua kammiotahdistusta.

Sydämen tahdistus ilman johtoja minimoi tahdistininfektion riskin ja soveltuu myös niille potilaille, joille perinteisiä tahdistinjohtoja ei voida asentaa esimerkiksi laskimoreittiongelmien vuoksi.

Teknologisesti johdoton tahdistinkapseli on todellinen insinööritaidon näyte. Perinteiseen tahdistimeen verrattuna johdoton tahdistin on erittäin pienikokoinen (tilavuus 0,8 cm2, pituus 25,9 mm, paino 1,75 g). Pienestä koostaan huolimatta virtalähde kestää noin kymmenen vuotta. Laitteessa on valtava määrä tietotekniikka. Se kykenee mm. tunnistamaan eteisen toiminnan kammiosta käsin ja tarvittaessa nopeuttamaan sykettä potilaan liikkumisen mukaan.

Tahdistinkapseli viedään nivuslaskimoreittiä sydämen sisälle ja kiinnitetään nitinolihakasilla oikeaan kammioon. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa röntgenläpivalaisua käyttäen.

Johdoton tahdistustekniikka on ollut käytössä muutaman vuoden ajan, mutta aiemmilla laitteilla ei ole voitu tunnistaa eteisen rytmiä, mikä on rajoittanut johdottoman tahdistuksen käytön lähinnä eteisvärinäpotilaisiin ja potilaisiin, joilla tahdistuksen tarve on satunnaista.

​

Micra AV -tahdistimen myötä on otettu merkittävä askel tahdistinteknologian kehittämisessä. Nyt entistä useampia potilaita voidaan hoitaa johdottomalla tahdistimella.