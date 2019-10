Mestarietsivä Peppunen pieraisee jälleen: Japanissa julkaistaan tämän hetken mielenkiintoisimmat lastenkirjat

Lapset ovat enemmän tai vähemmän samoja ympäri maailman, mutta japanilaiset ovat saaneet lisättyä lastenkirjoihin oman twistinsä.

Japanilaiset lastenkirjat ovat rantautuneet Suomeen: tänä syksynä julkaistiin Shinsuke Yoshitaken Jumissa-kuvakirja ja lokakuussa ilmestyy toinen osa Troll-nimimerkillä julkaistavassa Mestarietsivä Peppunen -lastendekkarisarjassa.

Yoshitaken Jumissa (Nemo 2019) on hauska pieni kuvakirja paitaan juuttuvasta pikkupojasta. Teos on alun perin julkaistu vuonna 2015 ja alkukielestä tehdystä suomennoksesta vastaa Mayu Saaritsa.

Pukeutumista ja riisuutumista vasta opetteleva lapsi jää jumiin, kun paita ei suostukaan sujahtamaan pään yli pois. Äiti ei saa missään nimessä auttaa. Millaista elämästä tulisi, jos poika ei pääsisi pinteestä koskaan?

Japanilainen Oshiri Tantei eli Mestarietsivä Peppunen: Kuuttoman yön jättiläinen (Nemo 2019) on tarina Sherlock Holmesia muistuttavasta etsivästä. Hän on kohtelias herrasmies. Hän on terävä päättelijä. Hän ratkaisee rikoksia. Ja hänen päänsä on peppu.

Vuodesta 2012 ilmestynyt lasten etsiväsarja on Japanin suosituimpia. Nemo julkaisee nyt toisen osan Mestarietsivä Peppunen -sarjassa. Käännös on samoin Mayu Saaritsan käsialaa.

Kuuttoman yön jättiläinen -teoksessa kaupungilla liikkuu viisimetrinen jättiläinen, joka ryöstää leideiltä koruja pimeillä kujilla. Mestarietsivä Peppunen vainuaa, ettei kaikki ole, miltä näyttää. Nokkelalla päättelykyvyllään sekä tavaramerkillään, jättiläismäisellä pierulla, hän ratkaisee tämänkin tapauksen.

Japanilainen kaksikko, kirjailija Yoko Tanaka (s. 1976) ja kuvittaja Masahide Fukasawa (s. 1981), tekee lastenkirjoja työparina. He käyttävät yhteistä taiteilijanimeä Troll.

Arvostelukappaleet ja lisätietoa: Hannele Tavi hannele.tavi@otava.fi puh. 044 531 2225