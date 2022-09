Mestarilliseksi kertojaksi tituleerattu Asko Sahlberg sukeltaa uutuusromaanissaan ihmisen ahneuteen ja sodan varjoista versovaan uuteen maailmaan

Marraskuu 1918: Koleana yönä pikkukaupunkiin ilmestyy ryysyissään varjomainen hahmo, josta kukaan ei tiedä, mistä hän on tullut, mutta kaupungin patruuna palkkaa hänet autonkuljettajakseen hyvää hyvyyttään. Vähäpuheisen tulokkaan vaatimattoman ulkokuoren taakse kätkeytyy kuitenkin häikäilemätön menestyksen pakko, ja hän tavoittelee päämääräänsä keinoista välittämättä. Pian hänellä on suuri vaikutus koko kaupunkiin.

Marraskuu 1939: Pilvisenä aamuna kivihuvilan portaille astuu ahneudestaan tunnettu mies, josta saattaa nähdä, että tänään olisi hyvä päivä kuolla.

Marraskuun mies -romaanissa traagisen ja koomisen sävyt vuorottelevat kuin kolikon kaksi puolta. Menestyksen pakko, elämän merkityksen etsintä ja ihmisyyden rajat nousevat pintaan, kun nuori kansakunta pyrkii jättämään menneisyyden taakseen paremman tulevaisuuden tähden.

Asko Sahlberg (s. 1964) kuuluu kiitetyimpien kirjailijoittemme ehdottomaan kärkeen. Hänen skaalansa on laaja: tiiviin intensiivisistä pienoisromaaneista mittaviin historiallisiin freskoihin, ajattomista aiheista tämän päivän polttaviin ongelmiin.

Sahlberg on ollut Finlandia-palkintoehdokkaana vuosina 2001, 2004 ja 2013, Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaana vuonna 2006 ja Dublin Literature Award -ehdokkaana vuonna 2014. Hän on voittanut Savonia-palkinnon kaksi kertaa. Kaiken kaikkiaan hänet on huomioitu kirjallisuuspalkinnoilla ja palkintoehdokkuuksilla 23 kertaa.

Sahlbergin romaaneista sanottua:

“Asko Sahlberg on maamme eturivin prosaisteja.” – Aamulehti

”Sahlberg ei tavoittele waltarilaista tyyliä, hän on Waltari!” – Helsingin Sanomat

“Sahlberg on mestari.” – Kotiliesi

Marraskuun mies julkaistaan 8.9.2022.

