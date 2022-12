Mestarillista metsänhoitoa ForestKITillä Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen malliin

Metsä on ollut tärkeässä roolissa läpi elämän Tero Pitkämäelle ja Antti Ruuskaselle. Metsissä on muun muassa liikuttu, marjastettu, rentouduttu ja aktiiviurheilu-uran aikana myös harjoiteltu. Kunnalta aikoinaan lahjaksi saatu metsätila innosti Pitkämäen alun perin kiinnostumaan metsänhoidosta. Urheilu-uran jäätyä taakse yhteinen yritys löytyikin entisille kilpakumppaneille luontevasti metsänhoidon parista. Urheilussa ja yrittäjyydessä on lopulta paljon yhteneväisyyksiä, pohtii Pitkämäki.

Pitkämäki & Ruuskanen Forest Oy:n palveluvalikoimaan kuuluvat hakkuu- ja metsänhoitotyöt sekä ilmateitse helikopterilla tapahtuva metsien kasvatuslannoitus. Metsänomistajat tavoittelevat metsiltään enenevissä määrin ilmastohyötyjä taloudellisen tuoton rinnalla, Pitkämäki toteaa. Metsien kasvua parantavista tuhkalannoituksista ovat olleet kiinnostuneita niin kunnat kuin isoja metsätiloja omistavat yksityiset metsänomistajat. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheuttaa tällä hetkellä haasteita lannoittamiseen kasvaneiden lannoitehintojen takia. Kasvulannoitukset ovat kuitenkin pitkällä aikajänteellä kasvava trendi, Pitkämäki jatkaa.

Pitkämäki & Ruuskanen Forest Oy käyttää hakkuu- ja metsänhoitotöiden suunnitteluun Tapion ja AFRYn yhdessä kehittämää ForestKIT-metsätietojärjestelmää. ForestKIT mahdollistaa mm. työmaakohteiden määrittelyn ja ohjeistamisen alihankkijoille. Järjestelmää voi käyttää näppärästi suoraan selaimesta tietokoneelta tai puhelimesta. Metsätilaostojen yhteydessä tehtävät metsäarviot ja asiakkaille laadittavat metsäsuunnitelmat onnistuvat ForestKITillä kätevästi, Ruuskanen listaa. Myös lentolannoitusten suunnittelu ja optimointi asiakkaalle mahdollisimman kustannustehokkaasti onnistuu ForestKITillä, täydentää Pitkämäki.

Suomessa on yli 600 000 yksityistä metsänomistajaa, joilla on erilaisia esimerkiksi virkistykseen, suojeluun, maisemaan ja taloudelliseen tuottoon liittyviä tavoitteita metsilleen. ForestKITin kuviokohtaiset optimointityökalut mahdollistavat monitavoitteisen metsäsuunnittelun ja henkilökohtaisen palvelun tarjoamisen metsänomistajille. Järjestelmällä voidaan laskea vaihtoehtoisia käsittelyvaihtoehtoja metsänomistajan omien taloudelliseen kannattavuuteen, hiilitaseeseen ja luontoarvoihin liittyvien tavoitteiden pohjalta. Toiminnallisuuksia jatkokehitetään myös aktiivisesti, valottaa Lammi.

Kuuntele Metsäntuntijat-podcastin 7. jakso:

Mestarillista metsänhoitoa ForestKITillä Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen malliin

Tapion Metsäntuntijat-podcast pureutuu suomalaisten metsien käytön ajankohtaisiin keskusteluaiheisiin. Keskustelua luotsaavat Tapion asiantuntijat ja vieraina kuullaan monipuolisesti metsäalaa edustavia ja aiheita eri lähtökohdista tarkastelevia ammattilaisia, tutkijoita, vaikuttajia ja metsänomistajia.

Lisätietoja

Juho Lammi, ForestKIT-tuotepäällikkö, Tapio, juho.lammi@tapio.fi, p. +358 29 432 6049

Esko Välimäki, metsätietopalveluiden päällikkö, Tapio, esko.valimaki@tapio.fi, p. +358 29 432 6079