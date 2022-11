Metro kulkee pikkujoulukaudella tavallista myöhempään – joukkoliikenteessä myös muita lisälähtöjä

HSL aloittaa Kehä I:n joukkoliikenteen kehittämisen liikkumiskyselyllä 26.10.2022 10:34:08 EEST | Tiedote

HSL ottaa Kehä I:n joukkoliikenneyhteydet tarkasteluun ja selvittää aluksi liikkumiskyselyllä, millaisia liikkumiseen liittyvä toiveita ja tarpeita tien käyttäjillä ja sen ympäristön asukkailla on. Kyselyyn kannattaa vastata, sillä HSL tekee tulosten ja muiden lähtötietojen perusteella johtopäätökset siitä, onko Kehä I:n joukkoliikennettä tarvetta uudistaa.