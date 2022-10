Metron uusi osuus Matinkylästä Kivenlahteen avautuu 3.12.

New section of metro line from Matinkylä to Kivenlahti to open on 3 December 13.10.2022 10:21:11 EEST | Press release

The metro will start operating to Kivenlahti in Espoo on Saturday 3 December. The new section of line is seven kilometers long, with five new stations: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti and Kivenlahti.