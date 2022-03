Metsäala työllistää monipuolisesti eri koulutusalojen osaajia – alan ammattilaiset jalkautuvat kouluille kertomaan uramahdollisuuksista

Metsäteollisuuden yhteisen Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan tavoitteena on lisätä alan tunnettuutta nuorten keskuudessa. Kevään aikana toteutettavassa kampanjassa metsäalan ammattilaiset kertovat 8.-luokkalaisille alan opiskelu- ja työmahdollisuuksista, vastuullisuudesta sekä puusta valmistettavista tuotteista. Kampanjassa on toista kertaa mukana myös lukioita, joissa vierailee alan korkeakouluopiskelijoita.

Koulukampanjan ydinviesti on, että metsäalalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa osaavia työntekijöitä ja alalla pääsee kehittämään kestäviä ratkaisuja uusiutuvasta raaka-aineesta. Kouluissa vierailevat lähettiläät työskentelevät metsäalalla hyvin erilaisissa tehtävissä tehdastuotannosta ylimpään johtoon.

- On hienoa, että kampanja innostaa vuodesta toiseen hyvin laajan joukon erilaisista taustoista tulevia metsäalan työntekijöitä ryhtymään lähettiläiksi. Omakohtaiset tarinat antavat oppilaille monipuolisen käsityksen siitä, mitä kaikkea alalla pääsee tekemään. Mikä parasta, kouluvierailut ovat palautteen mukaan hyvin antoisia kokemuksia myös lähettiläille, kertoo kampanjaa koordinoiva Nina Rouhiainen Metsäteollisuus ry:stä.

Ala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia kestävän huomisen parissa

Metsäteollisuus arvoketjuineen työllistää Suomessa noin 100 000 ihmistä. Alan töissä ollaan jatkuvasti suurten kysymysten, kuten ilmastonmuutoksen ja globalisaation äärellä. Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat enemmän päästöjä aiheuttavia tuotteita jo nyt – ja tulevaisuudessa entistä enemmän.

Hyödyntämällä kotimaista uusiutuvaa raaka-ainetta, puuta, ja korkean luokan osaamista syntyy kestävämpiä tapoja tuottaa ja kuluttaa asioita.

- Innovaatioita ei kuitenkaan synny ilman osaavia työntekijöitä ja siksi onkin tärkeää, että metsäalalla kannustetaan nuoria hakeutumaan alalle johtaviin koulutuksiin, Rouhiainen sanoo.

Vuodesta 2013 järjestetyn Mahdollisuuksien metsä -kampanjan toteuttavat Suomen Metsäyhdistys, Puujalostusinsinöörit, Oy Botnia Mill Service, DS Smith, Koskisen Oy, Kotkamills Oy, Metsä Group, Sappi Finland Oy, Stora Enso Oyj, Tervakoski Oy, Tornator Oyj, UPM Kymmene Oyj ja Versowood Oy. Kampanjaa koordinoi Metsäteollisuus ry.

