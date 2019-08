Metsäläntiellä liikennettä haittaava katutyö

Pasilan pohjoisosassa sijaitsevan uuden asuinalueen Postipuiston rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuussa. Työllä on vaikutusta myös Metsäläntien liikenteeseen, sillä kunnallisteknisten liittymien rakentaminen ulottuu Metsäläntien ja Postiljooninkadun risteykseen. Työ haittaa liikennettä Metsäläntiellä arvioilta noin kahden kuukauden ajan elokuun puolivälistä alkaen.

Vaikutukset liikenteeseen 12.8 alkavalta viikolta lähtien:

Moottoriajoneuvot: Metsäläntien muuttuu Postiljooninkadun kohdalla yksikaistaiseksi sekä länteen että itään päin mentäessä.

Jalankulku ja pyöräily: Ei vaikutuksia alkuvaiheessa, myöhemmin syksyllä suojatie Postiljooninkadun yli siirtyy noin kymmenen metriä.

Joukkoliikenne: Metsäläntiellä olevan bussipysäkin sijainti muuttuu itään päin, pysäkki pysyy käytössä koko työn ajan.

Talonrakennus alkaa syksyllä

Postipuisto on Pasilan pohjoisosaan Keskuspuiston ja Ilmalan ratapihan lähelle tuleva uusi asuinalue. Koteja rakennetaan 5 700 asukkaalle, ja vuonna 2019 on käynnistymässä noin 850 asunnon toteutus. Tulossa on myös päiväkoteja, alakoulu, kaupallisia palveluita sekä yhteistila asukkaille.

Talonrakennus pääsee alkamaan syksyn aikana Bonavan, Firan, TA-Rakennuttajan, Rakennusliike Evälahden ja Helsingin kaupungin asuntotuotannon työmailla. Rakentaminen jatkuu 2020-luvun loppupuolelle saakka.