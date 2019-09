Metsänomistajat haluavat lisätä metsissään sekä hiilensidontaa että puuntuotantoa

Maailman metsät palavat – miksi meillä on toisin? 26.8.2019 13:40:00 EEST | Tiedote

Maailmassa on tänäkin vuonna palanut metsää moninkertaisesti Suomen metsien pinta-alan verran. MTK:n metsäjohtokunta muistuttaa, että metsät säilyvät ilmastonmuutoksen hillitsijöinä silloin kun niiden omistus- ja käyttöoikeudet on selkeästi määritelty ja metsien tuottamalla puulla on omistajalleen arvoa. Suomalaisella metsätalouden mallilla on tarjota ratkaisun avaimia maailmanlaajuisesti.