Metsänomistajat liittyivät viime vuonna poikkeuksellisen vilkkaasti yhteismetsiin

Suomalaistutkijat Etelänavalla – täsmällisempää tietoa mannerjäätikön tulevaisuudesta 28.11.2022 05:57:24 EET | Tiedote

Etelämantereella tehdään nyt tutkimusta, jonka tarkoituksena on parantaa satelliittihavaintojen tarkkuutta. Tutkimuksen avulla on määrä saada täsmällisempiä ennusteita Antarktiksen jään tulevaisuudesta. FINNARP 2022 -retkikunnan matkassa on myös Maanmittauslaitos.