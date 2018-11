Metsäteollisuuden hyvä vire jatkui heinä–syyskuussa

Viime vuosien investoinnit tehtaisiin ja tuotantolinjoihin mahdollistivat metsäteollisuuden tuotannon kasvun myös heinä–syyskuussa. Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan etenkin sellu- ja kartonkitehtailla koneet kävivät loppukesällä ja alkusyksystä kuumina.

Sellua metsäteollisuus tuotti heinä–syyskuussa 2,1 miljoonaa tonnia. Määrä oli vahvat 9,2 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.

Vuoden alusta yhteenlaskettu, niin sanottu kumulatiivinen sellun tuotanto nousi syyskuun lopussa jo 6,0 miljoonaan tonniin. Se on noin 6,2 prosenttia viime vuoden tammi–syyskuun tuotantomäärää korkeampi. Vuositasoinen sellun tuotantoennätys löytyy finanssikriisiä edeltävältä ajalta, sillä vuonna 2006 sellutonnien määrä nousi liki 8,0 miljoonaan.

– Kiitos viime vuosien investointien, metsäteollisuus pystyy vastaamaan kovaan kansainväliseen kysyntään. Uusituvasta raaka-aineesta tehtävien, biopohjaisten tuotteiden menekki näyttää hyvältä myös pidemmällä tähtäimellä. Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että puun käyttöä voidaan kestävästi lisätä, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen toteaa.

Heinä–syyskuussa vahva kasvu jatkui myös kartongin tuotannossa, kun sen tuotantomäärä nousi 1,0 miljoonaan tonniin. Tammi–syyskuussa kartonkia on tuotettu yhteensä 2,9 miljoonaa tonnia, mikä on 6,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Jo alkuvuodesta kertyneet korkeat tuotantoluvut näkyvät myös sahatavaran, vanerin ja paperin tuotannon kumulatiivisissa tuotantomäärissä.

Sahatavaran tuotantomäärät nousivat heinä–syyskuussa 2,7 miljoonaan kuutioon, mikä oli 3,8 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Vuoden kolmen toteutuneen vuosineljänneksen tuotantomäärä on 8,8 miljoonaa kuutiota, jossa on kasvua noin 1,4 prosenttia viimevuotisesta.

Paperin yhteenlaskettu tuotantomäärä oli tammi–syyskuussa 5,1 miljoonaa tonnia. Heinä–syyskuussa tuotantomäärä laski hienoisesti viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja jäi 1,7 miljoonaan tonniin. Laskussa oli erikoispapereiden ja pehmopapereiden tuotanto, paino- ja kirjoituspapereiden tuotanto taas kasvoi heinä–syyskuussa.

Vanerin tuotannossa heinä–syyskuun tilastoissa näkyy 2,9 prosentin notkahdus viime vuotiseen verrattuna. Tammi–syyskuun kumulatiivinen tuotantomäärä oli vielä viime vuotta korkeammalla 0,9 miljoonan kuution tasolla.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

