Metsäteollisuuden tehdaspäästöt voivat olla lähellä nollaa vuonna 2035

Suomessa toimiva metsäteollisuus voi olla lähellä nollapäästöjä vuonna 2035 ja siitä eteenpäin jopa hiilinegatiivinen. Siirtyminen lähes päästöttömiin tehtaisiin on mahdollista, mutta onnistuminen edellyttää investointeja tukevaa toimintaympäristöä. Metsäteollisuus ry esitteli tänään järjestetyssä TEM:in vaikuttajaseminaarissa alustavia skenaarioita ilmastotiekartastaan.

- Metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet peräti 64 % tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1990. Absoluuttiset CO 2 -päästöt ovat vähentyneet 49 %, kun muun Suomen CO 2 -päästöt samalta ajanjaksolta ovat vähentyneet vain 20 %. Massa- ja paperiteollisuus on tänä aikana kasvattanut ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotteiden tuotantoa noin neljälläkymmenellä prosentilla, kertoo ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt.

Kansainvälisesti vertailtuna uusiutuvan energian osuus on Suomen metsäteollisuudessa huomattavan korkea. Metsäteollisuuden uusiutuvien polttoaineiden osuus on jo tällä hetkellä 86 %. Metsäteollisuus on omissa vastuullisuussitoumuksissaan asettanut tavoitteeksi 90 % uusiutuvan energian osuuden metsäteollisuuden energiantuotannossa jo vuoteen 2025 mennessä.



Hyvä kehitys ei voi jatkua ilman kokonaisuuden huomioimista



- Toistaiseksi olemme Suomessa keskustelleet lähes yksinomaan hiilinieluista. Tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota kokonaisuuteen. Päästöjen vähentämisen ja metsien hiilivaraston kasvattamisen lisäksi globaalien ilmastohyötyjen aikaansaaminen edellyttää myös hiilivuodon estämistä heikomman ympäristönormiston maihin sekä ilmastoystävällisten tuotteiden valmistamista maailmanmarkkinoille, toteaa Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom.



Fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan pieniä varapolttoainemääriä lukuun ottamatta ajaa pitkälti alas tehtaiden investointien ja sähköistymisen myötä. Lisäksi tarvitaan lisätoimia energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden uusia ratkaisuja. Myös CCU - hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö - on mahdollinen lisäkeino 2040-luvulla.

Yllä kuvattu skenaario mahdollistaa ajan myötä siirtymisen päästöttömiin tehtaisiin. Tämä edellyttää ennen kaikkea investointikykyä ja -halua. Yritykset investoivat, mikäli toimintaympäristö Suomessa on kilpailukykyinen ja ennakoitava.



Edellytyksenä tälle ovat muun muassa sähköistymistä tukevan päästökauppakompensaation jatkaminen, sähköveron alentaminen monen kilpailijamaan tavoin EU-minimiin sekä riittävän pitkä siirtymäaika fossiilisten polttoaineiden veromuutoksille.



Ilmastotiekartta toimii energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevan päätöksenteon tukena



Metsäteollisuus vastaa hallituksen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen laatimalla toimialan ilmastokartan, joka valmistuu kokonaisuudessaan kesään mennessä. Toimialakohtaiset ilmastotiekartat sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Metsäteollisuuden ilmastotiekartan valmistumista voi seurata verkkosivuillamme.



Lisätietoja:

Ahti Fagerblom, energia- ja ilmastopäällikkö, p. 040 820 9763, ahti.fagerblom@forestindustries.fi

Fredrik Blomfelt, ympäristöpäällikkö, p. 040 705 7389, fredrik.blomfelt@forestindustries.fi

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Mika Mäkinen, viestintäjohtaja, 050 555 3425



Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Mika Mäkinen, Communications Director, mobile +358 50 555 3425