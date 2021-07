Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat toisella kvartaalilla

Jaa

Metsäteollisuuden tuotantomäärät olivat huhti-kesäkuussa suuremmat viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Tuotanto oli toisella kvartaalilla edellisvuotta suurempaa kaikissa päätuoteryhmissä.

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Sahatavaran tuotanto kasvoi 13 prosenttia ja vanerin 7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

‍Myös kemiallisen metsäteollisuuden tuotantomäärät nousivat toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Paperin tuotannon nousu oli 11 ja kartongin 7 prosenttia. Sellun tuotanto toisella neljänneksellä oli 4 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Vaikka viime vuoteen verrattuna paperin tuotantomäärä nousi toisella neljänneksellä, vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna tuotanto laski 23 prosenttia. Paperin tuotantomäärässä näkyy paino- ja kirjoituspaperien heikkenevä kysyntä, eikä tuotanto ole palannut pandemiaa edeltävälle tasolle kuten muissa päätuoteryhmissä.

- Tuotantomäärien nousu kaikissa päätuoteryhmissä on myönteinen asia. On kuitenkin huolehdittava siitä, että yritysten toimintaympäristö säilyy vakaana ja investointeja uskalletaan tehdä, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

- On tärkeää, että esimerkiksi EU:n julkaiseman Fit fot 55 -ilmastopaketin yksityiskohtia täsmennetään Suomen kilpailukykyä turvaavalla tavalla ja huomioimalla metsäteollisuuden tuottamat ilmastohyödyt, Jaatinen summaa.

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.