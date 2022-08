Metsäteollisuuden vastuullisuustyössä uusi askel - Metsäteollisuus ry:stä YK:n Global Compact -verkoston jäsen

UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 perustama vapaaehtoinen, maailman suurin yritysvastuuta edistävä globaali aloite sekä yrityksille että muille organisaatioille. Se tarjoaa jäsenilleen vastuullisuuden viitekehyksen, jonka periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa. Global Compact hyväksyi kesäkuussa Metsäteollisuus ry:n osaksi verkostoaan.



Metsäteollisuus ry painottaa toimialan sitoutumista Global Compactin kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen. Metsäteollisuusyrityksillä on ollut aktiivinen rooli sekä Suomen Global Compact -verkoston perustamisessa että kansainvälisessä Global Compact -työssä. Järjestöjäsenenä Metsäteollisuus ry osallistuu verkoston toimintaan ja tukee jäsenyrityksiään niiden vastuullisuustyössä.



Metsäteollisuudella on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuksessa

Metsäteollisuus pitää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) erittäin tärkeinä ja näkee alan roolin niiden toteutuksessa merkittävänä. Toimiala on jo pitkään tehnyt tavoitteisiin pohjautuvaa kunnianhimoista vastuullisuustyötä. Toimiala loi omaehtoiset, kestävän kehityksen tavoitteet huomioivat vastuullisuussitoumukset jo vuonna 2012. Sitoumukset uudistettiin vuonna 2018, jolloin ne laajennettiin kattamaan ympäristövastuun lisäksi aiempaa tarkemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet. Lisäksi tavoitteita kiristettiin.



Toimiala osallistuu aktiivisesti Agenda 2030:n toimeenpanoon Suomessa, muun muassa osana Suomen kestävän kehityksen toimikuntaa ja kansallista kestävän kehityksen seurantaverkostoa. Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset on myös liitetty kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.





Lisätiedot: Tiina Vuoristo, päällikkö, kestävä kehitys, Metsäteollisuus ry, p. +358 40 542 5365

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.