Metsäteollisuus kehittää paahderinteiden hoitoa

Metsäteollisuus ry esitteli tänään paahderinteiden hoidon toimintaohjelman Metsäluonnon monimuotoisuuden pyöreässä pöydässä, jossa puheenjohtajina toimivat ministerit Maria Ohisalo ja Antti Kurvinen.

Käynnistettävä toimintaohjelma on osa metsäteollisuuden laajaa monimuotoisuustyötä ja vuonna 2016 käynnistetyn metsäympäristöohjelman toteutusta. Metsäympäristöohjelman tavoitteena on edelleen kehittää metsäteollisuuden toimintaa metsiin liittyvissä monimuotoisuus- ja ympäristöasioissa sekä lisätä aktiivista ja avointa viestintää.

Paahderinteiden hoidon toimintaohjelman myötä metsäteollisuuden yritykset saavat käyttöönsä lisää kustannusvaikuttavia keinoja monimuotoisuuden turvaamiseen. Samalla se kytkee metsäteollisuuden entistä vahvemmin Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteiden toteutukseen, vahvistaa edellytyksiä toteuttaa METSO-ohjelmaa ja toimia metsäsertifioinnin vaatimusten täyttämiseksi.

- Tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin tarjoamaan metsänomistajille paahderinteiden monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä, Metsäteollisuus ry:n metsäympäristöasiantuntija Jimi Rajajärvi esittelee.

Paahde-elinympäristöt ovat luonnon monimuotoisuuden erityiskohteita

Paahde-elinympäristöissä elää vaativiin oloihin sopeutuneita eliöitä, joita ei tavata muualla. Monet harjujen paahderinteet kärsivät umpeenkasvusta, mikä on seurausta esimerkiksi metsäpalojen aikaisempaa tehokkaammasta torjumisesta. Tämän seurauksena monet paahde-elinympäristöjen lajit ovat uhanalaisia.

Kaikista uhanalaisista metsälajeista paahteisten metsien lajeja on 7 %, vaikka kyseisten elinympäristöjen osuus koko metsäpinta-alasta on hyvin pieni. Täsmätoimilla paahde-elinympäristöissä voidaan saada merkittäviä monimuotoisuushyötyjä.

Alan työntekijät avainasemassa

Positiivisten luontovaikutusten tuottaminen paahde-elinympäristöihin edellyttää, että metsäteollisuuden maastohenkilöstö on tietoinen kohteen merkityksestä monimuotoisuudelle, tunnistaa niiden tilan parantamiseen soveltuvat alueet sekä kykenee suunnittelemaan niille monimuotoisuutta turvaavia ja lisääviä ratkaisuja.

Näiden edellytysten varmistamiseksiTapio Palvelut Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu rakentavat kattavan paahde-elinympäristöjä koskevan oppaan, siihen pohjautuvan verkkokurssin ja testin.

- Lisäksi järjestetään maastokoulutuksia toiminta- ja käsittelyvaihtoehtojen soveltamisesta käytännössä. Koulutukset syventävät verkkokurssilla hankittua osaamista ja opettavat soveltamaan toimintaohjeistusta käytännön tilanteissa, toteaa Rajajärvi.

Opas sekä verkkokurssi ovat metsäteollisuusyritystensekä muiden asiasta kiinnostuneiden käytettävissä huhtikuussa 2023.

Metsäteollisuus on vahvistanut metsien monimuotoisuutta yhdessä metsäsektorin ja muiden kumppaneidensa kanssa vuosikymmenten ajan. Viime vuonna metsäteollisuus aloitti lehdoissa paahderinteiden kaltaisen monimuotoisuusohjelman. Lehtometsien merkitys luonnon monimuotoisuudelle onkin erityisen suuri, sillä metsien uhanalaisista lajeista lähes puolet elää lehdoissa.

Metsäsektori selvittää monimuotoisuustyönsä vaikutuksia ja kehitystä laajassa tutkimushankkeessa. Tutkimuksesta saatuja tietoja hyödynnetään toimialan ensi kesänä valmistuvassa monimuotoisuustiekartassa.

Lisätietoja:

Jimi Rajajärvi

Metsäympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry

p. 040 353 6619

Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan.

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 74,000 people. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.