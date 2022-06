Metsäteollisuus pitää hyvänä, että EU-parlamentti kannattaa komission esitystä vuoden 2030 nielutavoitteeksi

Euroopan parlamentti äänesti maankäyttösektorin ilmastovaikutuksia säätelevästä LULUCF-asetuksesta 8.6. pidetyssä täysistunnossa. Äänestys toteutettiin parlamentin ympäristövaliokunnan valmisteleman mietinnön pohjalta. Valiokunnan valmistelutyötä johti parlamentaarikko Ville Niinistö.

- Metsäteollisuus pitää hyvänä, että parlamentti kallistui kannattamaan komission esitystä vuoden 2030 nielutavoitteeksi. Asetettu tavoite on edelleen erittäin kunnianhimoinen. Tämä edellyttää, että kaikki nieluja kasvattavat toimet, myös hiiliviljelytoimenpiteillä muodostettavat, auttavat valtioita pääsemään tavoitteeseen, toteaa Metsäteollisuus ry:n EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.

Jäsenvaltioiden ilmoittama vuotuinen kokonaisnettonielu maankäyttösektorilta oli noin -268 Mt CO2 vuosina 2016–2018, mikä tarkoittaa, että maankäyttösektorin nieluja tulisi lisätä 15 % alle kymmenessä vuodessa. Myös Suomessa joudutaan tekemään merkittäviä toimenpiteitä, jotta vuoden 2030 nielutavoite saavutetaan.

- EU-alueen tulee olla ilmastolain mukaan hiilineutraali vuonna 2050. Maankäyttösektorin nieluilla on tässä työssä tärkeä, mutta rajallinen rooli. EU:n ilmastopolitiikan päätavoitteena tulee olla fossiilisten päästöjen vähentäminen, ei niiden kompensoiminen maankäyttösektorin nieluilla, korostaa Rantamäki.

Nielujen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta, ja metsätuhojen uhka kasvattaa epävarmuutta. Aktiivisella ja kestävällä metsänhoidolla edistetään metsien terveyttä ja vahvistetaan niiden kasvua.

Asetuksen soveltamisalaa ei laajenneta

Metsäteollisuus ry pitää myös tärkeänä, että parlamentti ei kannata LULUCF-asetuksen soveltamisalan laajentamista koskemaan myös taakanjakosektorin maatalouden metaani- ja typpidioksidipäästöjä. Parlamentin kannan mukaan maankäyttösektorin maatalouden päästöt sisältävää AFOLU-sektoria ei muodosteta.

EU-jäsenmaiden väliset neuvottelut nieluista ovat vielä kesken. Jäsenmaiden kannan varmistuttua, neuvosto, komissio ja parlamentti neuvottelevat asetuksesta ennen sen lopullista julkaisua.







Lisätietoja:

Maija Rantamäki, 040 828 3012



Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.