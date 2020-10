Metsäteollisuus rakentaa tulevaisuuden kasvua

Metsäteollisuus rakentaa uudenlaista yhteistyötä mahdollistaakseen liiketoiminnan kasvua ja tulevaisuuden investointeja Suomessa. Uudistuminen vaatii kansallisen edun vaalimista EU:ssa, Suomen hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamista kilpailukyvyn turvaavalla tavalla sekä työehdoista sopimisen siirtämistä liittotasolta yritystasolle.

Metsäteollisuus ry:n hallitus on tänään päättänyt työelämäuudistuksesta, joka on osa toimialan päivitettyä strategiaa. Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle.

–Rakennamme uutta sopimisen kulttuuria, koska haluamme, että Suomi ja suomalainen metsäteollisuus menestyvät myös tulevaisuudessa. Toimialan erilaisten ja erilaisessa tilanteessa olevien yritysten tarpeisiin pystytään nykyistä paremmin vastaamaan yritys- ja tuoteryhmätason työehdoilla, Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Yritykset voivat tulevaisuudessa sopia yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja kaikista sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu. Yritykset suunnittelevat ja rakentavat uudenlaiset sopimisen tavat omista lähtökohdistaan ja kunnioittavat henkilöstönsä oikeutta järjestäytyä omista lähtökohdistaan. Työntekijöiden järjestäytymisvapauteen tai ammattiyhdistystoimintaan uudistus ei vaikuta.

–Metsäteollisuuden henkilöstö on sitoutunutta ja ammattitaidoltaan maailman huippuluokkaa. Yrityksissä ja tehtaiden porttien sisällä ymmärretään parhaiten liiketoiminnan tilanne, ja osataan siihen vastata, Hämälä korostaa.

Uudistuksen taustalla on Metsäteollisuus ry:n pitkäaikainen tavoite työehtosopimusten rakenteellisesta kehittämisestä, mikä ei ole liittokierroksilla eikä aiemman keskitetyn neuvottelujärjestelmän aikana edennyt. Valtakunnallinen, järjestöjen välinen sopimusjärjestelmä vastaa heikosti erilaisissa markkina- ja taloustilanteissa olevien yritysten, niiden liiketoiminta-alueiden ja yksittäisten tehtaiden tarpeisiin.

Uudistuksen siirtymäaika on pitkä, sillä toimialan nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa sopimusalasta riippuen 15–27 kuukautta. Metsäteollisuus ry vastaa sopimusosapuolena nykyisistä työehtosopimuksista niiden päättymiseen asti.

Osa kasvuhakuista Vastuullisia ratkaisuja ja hyvinvointia -strategiaa

Työelämäuudistus on osa Metsäteollisuus ry:n kasvuhakuista Vastuullisia ratkaisuja ja hyvinvointia -strategiaa. Sillä toimiala haluaa varmistaa Suomen ja suomalaisen metsäteollisuuden menestymisen.

Ilmastonmuutoksen maailmassa metsäteollisuuden kasvumahdollisuudet ovat merkittävät, sillä suomalaisyritysten puupohjaiset tuotteet tarjoavat mittavia ilmastohyötyjä.

–Suomen tulee vaikuttaa siihen, että EU:n ilmastolaki huomioi puunjalostuksen ja biopohjaisten tuotteiden tuomat ilmastohyödyt. Meille on kansallisesti tärkeää varmistaa, ettei maamme metsien tarjoamia mahdollisuuksia rajoiteta EU:ssa, Hämälä sanoo.

Metsäteollisuuden tuotteilla voidaan enenevässä määrin korvata ilmaston kannalta haitallisia tuotteita, millä on ratkaiseva merkitys myös Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutumisessa. Omalta osaltaan metsäteollisuus sitoutuu ilmastotiekarttansa toteuttamiseen ja muuttamaan tuotantonsa Suomessa käytännössä päästöttömäksi vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotiekartan toteuttaminen edellyttää kilpailukykyä ja metsien kasvua vahvistavia päätöksiä.

Metsäteollisuudella on Suomessa yli 150 tehdasta, jotka tarjoavat laajassa kotimaisessa arvoketjussa työtä noin 140 000 ihmiselle. Toimialan osuus maamme tavaraviennistä on noin viidennes, mikä tarkoittaa vuositasolla lähes 13 miljardia euroa vientituloja. Yhteiskunnalle metsäteollisuus tilittää joka vuosi välilliset vaikutukset huomioiden verotuloja noin 3,9 miljardia euroa. Vuosina 2015–2020 metsäteollisuus on investoinut Suomessa 3,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:



Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja Timo Jaatinen ja työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén ovat median haastateltavissa tiedotustilaisuuden jälkeen tänään torstaina 1.10. noin kello 15–17.

Haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Sarianna Toivosen kautta, p. 041 540 5868 tai sarianna.toivonen@forestindustries.fi.

Lisää tietoa myös verkossa:

Tietopaketti työelämäuudistuksesta: https://www.metsateollisuus.fi/tietopaketti_tyoelamauudistuksesta/

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta: https://www.metsateollisuus.fi/ilmastotiekartta/

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 140 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus