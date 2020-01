Metsäteollisuus ry pidentää Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton työsulkuja; Metsäteollisuus ry tavoittelee sopua kilpailukykyä parantavista työehdoista

Teollisuusliitto viittaa kintaalla sahojen ja vaneritehtaiden kilpailukyvylle 26.1.2020 20:37:06 EET | Tiedote

Metsäteollisuus ry pitää Teollisuusliiton sunnuntaina antamaa ilmoitusta kaksiviikkoisen lakon pidentämisestä viikolla vastuuttomana. Teollisuusliitto on jo pitempään osoittanut toimillaan, että sitä ei kiinnosta sopiminen vaan pelkästään lakkoilu. – Metsäteollisuus ry on valmis hakemaan ratkaisua myös Teollisuusliiton kanssa mahdollisimman nopealla aikataululla. Neuvottelutulos syntyy vasta, kun saamme sovittua kustannuskilpailukykyä parantavista työehdoista, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen sanoo. Teollisuusliito ei ole ryhtynyt aitoihin neuvotteluihin ja yhdessä sopimiseen, vaan se alkujaankin katkaisi mekaanisen metsäteollisuuden neuvottelut kesken yhdessä sovittua neuvotteluprosessia. Teollisuusliitto on levittänyt virheellisiä tietoja työnantajien esityksistä, ja yrittänyt rajata tes-kierroksen koskemaan pelkästään kiky-tuntien kohtaloa. Sahojen ja vaneritehtaiden kilpailukykyä pitää parantaa työajan lisäksi muita työehtoja kehittämällä. Suomalaiset sahat