Suomalaisen metsäntutkimuksen kansainvälinen asema hiipumassa 12.5.2021 13:00:58 EEST | Tiedote

Suomalaisen metsäntutkimuksen tila on julkaisumäärien perusteella verrokkimaita heikommalla tasolla. Julkaisumäärien kasvu on vaatimatonta ja kansainvälisten julkaisujen osuus keskiarvoa alempi. Suomen asema maailman johtavien metsäntutkimusmaiden joukossa on uhattuna.