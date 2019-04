MeVac – Meilahden rokotetutkimuskeskus aloittaa HUSissa

HUSin ja Helsingin yliopiston uudessa rokotetutkimuskeskuksessa tehdään rokoteyhtiöiden tilaustutkimuksia sekä tutkijoiden käynnistämiä tutkimuksia.

HUS tarjoaa ihanteelliset olosuhteet rokotetutkimukselle, sillä sen väestöpohjana on 2,1 miljoonan asukkaan suurpiiri. Joidenkin harvinaisten tai vaativaa hoitoa edellyttävien sairauksien osalta HUS palvelee koko maata.



Tutkimustyöllä kehitetään uusia ja parempia rokotteita sekä testataan olemassa olevien rokotteiden soveltuvuutta erityisryhmien, kuten autoimmuunitauteja sairastavien, raskaana olevien, lasten tai iäkkäiden suojaamiseen.



- Perusterveiden lisäksi voimme tutkia yliopistosairaalan erityisryhmien potilaita, kertoo MeVacin johtaja, infektiosairauksien professori Anu Kantele.



- Rokotteet antavat tartuntatauteja vastaan pitkäaikaisen, jopa elinikäisen suojan eli immuniteetin. Rokotteita voidaan antaa pistoksina, nenäsuihkeina tai suun kautta. Uusia annostelumuotoja kehitetään jatkuvasti.



- Rokotteilla on saatu hävitettyä maailmasta isorokko, ja poliokin on katoamassa. Myös monien muiden vakavien sairauksien aiheuttamat kuolemat ja pysyvät jälkiseuraukset ovat vähentyneet merkittävästi. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman jatkuvaa kehitystyötä, mainitsee Kantele.



Rokotetutkimukseen osallistuvat pääsevät mukaan terveyden parantamiseen tähtäävään kehitystyöhön ja parantavat samalla omaa rokotesuojaansa.



- Seuraavaksi rekrytoidaan yli 50-vuotiaita vyöruusun sairastaneita tutkittavia vyöruusurokotetutkimukseen. Vapaaehtoisia haetaan tutkimukseen, jossa selvitetään, miten kolera- ja lavantautirokotteiden antaminen yhtä aikaa vaikuttaa syntyvään immuunipuolustukseen.



MeVacin meneillään olevista rokotetutkimuksista kerrotaan HUSin internetsivuilla. Siellä neuvotaan, kuinka tutkimuksiin voi hakeutua mukaan.



Rokotetutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siitä makseta rahallista korvausta. Rokotteet ja tutkimuskäynnit ovat ilmaisia.