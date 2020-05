Michelin-kokki Tommi Tuomisen ideoimat annokset myyntiin Helsingin keskustan Food Market Herkkuun

Michelin-tason ravintolaruokaa saa nyt keskustan Food Market Herkusta ja Herkun maaliskuussa avatusta verkkokaupasta. Keittiömestari Tommi Tuominen tiimeineen valmistaa tästä viikosta alkaen Michelin-ravintola Demon resepteihin perustuvia ruokia Food Market Herkun Bistrossa.

”Food Market Herkussa on jo pitkään tehty menestyksekästä yhteistyötä huippukokkien kanssa ja on hienoa, että saamme jatkoa tälle. Suomalaiset syövät nyt yhä enemmän kotona, ja on mukavaa tarjota asiakkaille nyt uutta ja yllättävää huippuruokaa piristämään vaikka etätyöpäivän lounashetkeä,” kertoo Food Market Herkun ketjujohtaja Mika Heikkinen HOK-Elannolta.

”Olemme ilolla mukana tekemässä laadukkaita valmisruoka-annoksia Helsingin herkuimmassa ruokakaupassa. Tuotteet pohjautuvat Demo-ravintolamme klassikkoannoksiin. Parasta tässä yhteistyössä on se, että pääsemme tuoreuden takaamiseksi valmistamaan ruoat Herkun Bistrossa paikan päällä”, iloitsee ravintoloitsija Tommi Tuominen.

Tuominen on tuttu ravintola Demosta, joka on pitänyt Suomen ravintoloista pisimpään yhtäjaksoisesti Michelin-tähteä hallussaan: vuodesta 2004 saakka.

Food Market Herkun ja Demon pop up -ravintolassa on tarjolla neljä eri ruokavaihtoehtoa ja lisäksi yksi viikoittain vaihtuva annos, joka ensimmäisellä viikolla on lohipastrami sandwich. Tuotteet ovat valmiita annospakattuja noin 350 gramman ruoka-annoksia ensiluokkaisista raaka-aineista. Ruoka-annokset tarjoillaan lounasateriaksikin soveltuvina take-away-versioina.

Food Market Herkun ja Demon pop up -ravintolan pysyvät tuotteet ovat:

Ankankoipi confit, annanperunaa ja tryffelillä maustettua varhaiskaalia

Lohipastramia ja tabbouleh-salaatti

Äyriäis-chorizo paella

Glaseerattua naudan poskea, grillattua porkkana chutneyta ja riisiä

”Meille on tärkeää tarjota Food Market Herkussa laadukkaita huippuannoksia, mutta myös hinnaltaan monenlaiseen tarpeeseen sopivia vaihtoehtoja. Demon annoksia myydään kolmessa eri hintaluokassa: yksi alle 10 euron edullisempi vaihtoehto, 2-3 keskihintaista tuotetta ja yksi erityinen vaihtoehto noin 20 euron hintakategoriassa”, kertoo Mika Heikkinen.

Annokset myös verkkokaupasta pääkaupunkiseudulla

Ruoan verkkokaupan kysynnän moninkertaistumisen vuoksi S-ryhmä avasi tänä keväänä Food Market Herkulle oman verkkokaupan nopeutetulla aikataululla. Uusi verkkokauppa palvelee asiakkaita tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja viime viikosta alkaen myös Turussa. Ravintola Demon annokset ovat verkkokaupassa saatavilla pääkaupunkiseudulla.

”Food Market Herkun verkkokaupassa toimitusaikoja on tällä hetkellä hyvin saatavilla. Kotiinkuljetuksen voi saada sieltä seuraavalle päivälle”, verkkokaupan päällikkö Emilia Ala-Kurikka S-ryhmän Vähittäiskaupasta kertoo.