MIELI ry:n Kriisipuhelimeen soitettiin lähes 100 000 kertaa edellisvuotta enemmän

Vuonna 2022 MIELI ry:n Kriisipuhelimeen tuli ennätykselliset 400 400 soittoyritystä, mikä on lähes 100 000 enemmän kuin edellisvuonna.

“Venäjän hyökkäyssota, koronapandemia ja muut päällä olevat kriisit kuormittavat ihmisiä. Matalan kynnyksen palvelut, kuten Kriisipuhelin, paikkaavat nyt julkisten palvelujen palveluvajetta. Suomessa asuvien psyykkisiin voimavaroihin pitäisi panostaa enemmän”, MIELI ry:n kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa tiivistää.

Yleisin Kriisipuhelimeen soiton syy on paha olo, erityisesti ahdistuneisuus. Kuten edellisvuonna, toiseksi eniten soitettiin liittyen ihmissuhteisiin. Erityisesti parisuhteiden päättymiseen liittyviä soittoja on ollut vähemmän kuin vuonna 2021. Puhelujen määrä liittyen sukupolvien välisiin haasteisiin on puolestaan noussut.

Talouden haasteet ovat näkyneet Kriisipuhelimessa enemmän miesten soitoissa. Kolmannes Kriisipuhelimeen soittavista on miehiä, mutta taloushuolista soittavissa heitä oli viime vuonna 43%. Miehet soittavat naisia enemmän riippuvuuksista. Lisäksi arjessa selviytymisen ongelmista uupumuksen takia soittavien määrä nousi viime vuonna.

Yhä nuoremmat soittavat Kriisipuhelimeen

Erityisesti nuorten aikuisten määrä on noussut tasaisesti usean vuoden ajan Kriisipuhelimessa. Vuodesta 2019 alle 30-vuotiaiden määrä on noussut 88% eli lähes tuplaantunut. Nuoret soittavat useimmiten ahdistuneisuuden, itsetuhoisuuden tai ihmissuhdeongelmien takia.

18—29-vuotiailla naisilla itsetuhoisuus on selvästi muita ryhmiä yleisempää. Kaikkiaan itsetuhoisia puheluita tulee Kriisipuhelimeen vuorokaudessakeskimäärin 16—17, joista kolmessa itsemurhavaara on suuri eli soittajalla on itsemurhasuunnitelma tai hän on yrittänyt itsemurhaa lähiaikoina. Lähes joka kolmas akuutisti itsetuhoisista soitoista tulee alle 30-vuotiailta naisilta.



“Nuorten, erityisesti nuorten naisten, kynnys tunnistaa kuormittava elämäntilanne ja hakea itselleen apua on madaltunut. Epäkohtiin ja ongelmiin tartutaan ja elämään lähdetään hakemaan muutosta aiempaa paremmin, sanoo puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter.



“Kriisipuhelin on kuin tuntosarvi, koska puheluissa näkyy heti, mikä Suomessa asuvien mieltä painaa”, Winter lisää.

MIELI ry:n Kriisipuhelimen suomenkielinen linja on auki 24/7 numerossa 09 2525 0111. Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua jo kuudella kielellä. Esimerkiksi Ukrainasta tulleet voivat soittaa numeroon 09 2525 0114 omalla äidinkielellään arkisin 20 tuntia viikossa.