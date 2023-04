Mieli voi kuntoutua kehon kautta – ratkaisuja mielenterveyden ongelmiin

Liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus mielenterveyden ongelmien ehkäisyssä ja kuntoutuksessa on erittäin hyvä. Joka toinen saa merkittävän avun (2). Kuntoutukseen investoitu raha maksaa itsensä takaisin, jos sen avulla pystytään ehkäisemään joka viides pitkä sairausloma ja työkyvyttömyyseläke.

Psykososiaalisten hoitojen rinnalla on tärkeää hyödyntää myös muita kustannustehokkaita kuntoutusmuotoja. Suomen Fysioterapeutit ehdottaa liikunnallisen kuntoutuksen järjestelmällistä hyödyntämistä mielenterveyden ongelmien kuntoutuksessa kaikille terveydenhuollon sektoreilla.

Mielenterveyden ongelmat ovat suomalaisten työ - ja opiskelu kyvyn suuri n uhka

Mielenterveysongelmien vuoksi menetettiin vuonna 2022 yli viisi miljoonaa työpäivää (3). 4 000 kansalaista menetti työkykynsä pysyvästi (4), nostaen työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrän jo lähes 55 tuhanteen (5). Mielenterveysongelmien vuoksi menetetään vuosittain 4,4 miljardin euron työpanos (6).

Sosiaali- ja terveydenhuolto on pahoin ruuhkautunut mielenterveyden ongelmien vuoksi

Vuonna 2022 yli 210 000 suomalaista hakeutui perusterveydenhuollon avohoitoon mielenterveyden ongelmien vuoksi (7). Varsinaisissa mielenterveyspalveluissa asiakkaita oli vajaa 46 000 (7). Työterveyshuollossa mielenterveyden ongelmista kärsiviä asiakkaita oli 202 000 (8), opiskeluterveydenhuollossa 34 000 (7), kouluterveydenhuollossa 15 000 (7), ja erikoissairaanhoidossa 88 000 (9). Kelan kuntoutuspsykoterapiaa sai 63 000 suomalaista (10). Kaikkiaan mielenterveyden ongelman kohtaa joka viides suomalainen (11).

Palvelutarve on kasvanut räjähdysmäisesti. Esimerkiksi Kelan kuntoutuspsykoterapian kuntoutujamäärä on lisääntynyt vuosina 2012–2022 yli 200 prosenttia (+ 42 000 kuntoutujaa) (10). On selvää, että mielenterveyden ongelmien voimakasta kasvua ei saada taitettua vain nykyisiä mielenterveyspalveluita laajentamalla, vaikka se tärkeä osa ihmisten auttamista onkin. Palveluvalikoiman laajentaminen parantaa mielenterveyspalveluiden vaikuttavuutta, oikea-aikaisuutta ja kustannustehokkuutta. Yhteiskunnalliset säästöt ovat merkittäviä. Oikea-aikainen avun saaminen inhimillinen välttämättömyys.

Liikunnallinen kuntoutus ehkäisee ja kuntouttaa mielentervey den ongelmi a

Liikunnallinen kuntoutus on erittäin kattavan tutkimustiedon perusteella tehokas keino edistää kuntoutumista ahdistuksesta tai masennuksesta (2,12–13). Joka toinen liikunnalliseen kuntoutukseen osallistuva saa merkittävän avun (2). Fyysinen aktiivisuus ja etenkin raskaampi fyysinen harjoittelu myös ehkäisee masennusta (14). Liikunnallisen kuntoutuksen yhdistäminen muuhun mielenterveyden hoitoon tuottaa paremman tuloksen, kuin tavanomainen hoito yksinään (15).

Liikunnallinen kuntoutus on tehokasta, jos sen toteutusta ohjaa terveydenhuollon ammattilainen (16-17). Fysioterapeutti on laillistettuna terveydenhuollon ja työterveyshuollon ammattihenkilönäsekä liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijana keskeinen kuntoutusalan asiantuntijavastaamaan liikunnallisen kuntoutuksen toteutuksesta. Palvelumalli on jo olemassa somaattisessa terveydenhuollossa. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa fysioterapiaa on pienessä mittakaavassa hyödynnetty jo vuosikymmenten ajan.

Mielenterveyden ongelmista kärsiviä ei auta se, että heitä ohjataan tai velvoitetaan liikkumaan enemmän. Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän (18), eikä valtaosa terveistäkään kansalaisista ole onnistunut elämäntapamuutoksessa. Odotusten on oltava kohtuullisia ja realistisia.

Mielenterveyden ongelmista kärsivä ihminen tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen apua ja tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseen ja etenkin fyysisen harjoittelun aloittamiseen. Riittämätön resursointi, kuten vain yksittäisten ohjauskäyntien tarjoaminen, tuottaa tehotonta palvelua, lisää kustannuksia ja haaskaa resursseja.

Keskeistä on onnistua hyvinvointialueiden vastuulla olevien kuntoutuspalveluiden ja kuntien vastuulla olevien liikuntapalveluiden saumattomassa integraatiossa. Tällöin elämäntapamuutoksesta tulee pysyvä.

Palveluvalikoiman laajentamisen kustannukset ja säästöpotentiaali

Liikunnallisen kuntoutuksen lisääminen osaksi mielenterveyspalveluita lisää luonnollisesti terveydenhuollon suoria kustannuksia. Yksittäisen liikunnallisen kuntoutuksen intervention sisältö riippuu aina asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta (19). Tutkimuksissa lyhyet, alle 16 viikon interventiot ovat olleet tehokkaita (2).

Mikäli yksi liikunnallisen kuntoutuksen interventio muodostuisi viidestätoista fysioterapiakäynnistä, maksaisi kyseinen interventio julkisessa terveydenhuollossa noin 1 300 euroa (20) ja yksityisellä sektorilla noin 1 000 euroa (21). Liikunnallisen kuntoutuksen järjestäminen puolelle miljoonalle mielenterveyskuntoutujalle maksaisi näin arvioituna noin 600–700 miljoonaa euroa.

Tutkimusten perusteella joka toinen mielenterveyskuntoutuja hyötyy liikunnallisesta kuntoutuksesta merkittävästi (2). Kuntoutukseen investoitu raha maksaa itsensä takaisin, jos sen avulla pystytään ehkäisemään joka viides pitkä sairausloma ja työkyvyttömyyseläke. Potentiaalia on myös merkittäviin kustannussäästöihin,sillä liikunnallinen kuntoutus todennäköisesti vähentää muiden sote-palveluiden ja sosiaaliturvan tarvetta.

Liikunnallisesta kuntoutuksesta on hyötyä myös monien muiden kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Vahvaa tutkimusnäyttöä on esimerkiksi muistisairauksien (22-23), syövän (24-25), diabeteksen (26-27) ja verenkiertoelimistön sairauksien (28) ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Yhden liikunnallisen kuntoutuksen intervention vaikuttavuus ulottuu paljon mielenterveyden ongelmia laajemmalle.

Ehdotus mielentervey den hoidon ja kuntoutuksen parantamiseksi

Varmistetaan, että jokainen kansalainen voi hyvin ja liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lisätäänperusterveydenhuollon, oppilashuollon ja työterveyshuollon mielenterveyspalveluihin fysioterapeutin toteuttama liikunnallinen kuntoutus. Vahvistetaan fysioterapian voimavaroja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

Lähteet



