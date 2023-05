Miesten salibandymaajoukkueen MM2024-projekti alkaa - toukokuun leirille 30 pelaajan ryhmä

Toukokuun-leiri on salibandymiehille ensimmäinen tapahtuma sitten viime vuoden marraskuun MM-kisojen ja ensimmäinen tapahtuma, jonka pelaajavalinnat on tehnyt uusi miesten maajoukkueen valmennus.

Vuoden alussa aloittanut maajoukkueen valmennus seurasi tiiviisti päättyneen kauden F-liigaa ja etenkin kevään pudotuspelejä.

- Pudotuspeleistä kaikkiensa jäi positiivinen kuva. Niiden päätteeksi saatiin kokea upea finaalisarja, jossa kohtasi kaksi eri tavalla peliä lähestyvää joukkuetta, ja kumpikin pystyi ajoittain laittamaan toisen siltaan, luonnehtii Esa Jussila.

Pudotuspeleissä onnistuminen näkyykin leiriryhmässä laajalti. F-liigan finaalijoukkueista (TPS ja Nokian KrP) leirikutsun sai 13 pelaajaa, mutta mukana on edustus yhteensä kymmenestä seurasta. Myös Ruotsista ja Sveitsistä.

Mitkä kriteerit valinnoissa erityisesti painottuivat?

- Pelaajien pitää tukea maajoukkueen pelitapaa. Varsinkin puolustajien osalta isoina asioina ovat pallollinen osaaminen, kyky nostaa jalalla, syöttötaito. Kaiken kaikkiaan pelaajan kyky olla aktiivinen ja aloitteellinen pallollisessa pelissä, kun hyökätään viisikkona. Puolustusta tietenkään unohtamatta. Tiivistetysti tällaiset asiat varmaan näkyvätkin nyt valitussa ryhmässä.

Maajoukkueen edellinen tapahtuma oli viime vuoden MM-kisat, jonka jälkeen uusi valmennus on aloittanut ja tulevalla leirillä on mukana uusia ja uudehkoja pelaajia maajoukkueympäristössä. Toukokuun leirillä salibandy onkin Esa Jussilan mukaan ohjelmassa pikemmin keskusteluissa kuin kaukalossa.

- Tällä leirillä urheiluvarusteet ovat mukana, mutta salibandymailoja ei tarvita. Ensimmäinen juttu leirillä on, että ryhdymme määrittämään joukkueen yhteisiä arvoja ja linjoja jatkoa ajatellen. Kun näitä asioita määritetään yhdessä staffin ja pelaajien kesken, silloin on myös helpompi vaatia sitoutumista. Ja ylipäätään keskitymme toisiimme tutustumiseen. Pikkuhiljaa ryhdytään rakentamaan luottamussuhteita pelaajien ja valmennuksen välille. Toki pelillisiä asioita katsotaan myös, mutta ei mennä vielä yksityiskohtiin.

Kesäkuussa miesten maajoukkueella ja U23-miehillä on yhteisleiri jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan. Syyskuun alussa ensimmäiset pelitapahtumat, kun vastaan juoksee Ruotsi kahdesti Vantaan Energia Areenalla. Marraskuussa odottaa EFT-turnaus (Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Tshekki) Ruotsissa.

Mitä tavoitteita maajoukkueella on loppuvuodelle?

- Valmennus on uusi monelle pelaajalle ja moni pelaaja uusi valmennukselle, vaikka yhteyttä pelaajiin on pidetty. Luottamuksellisen, positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luominen, jossa urheilijan on hyvä suorittaa, on ensiarvoisen tärkeää alkuvaiheessa. Tämän päälle ryhdytään tuomaan pelillisiä asioita pala palalta kärsivällisesti.

- Kesäkuun-leirillä näemme enemmän potentiaalisia pelaajia kerralla ja saadaan laadukkaat keskinäiset harjoituspelit aikaiseksi. Maaotteluita tänä vuonna on viisi. Pelillisenä tavoitteena näissä on, että pelaajat sisäistävät pelitapaamme ja pystyisimme esittämään maajoukkueen identiteetin näköistä peliä, päävalmentaja summaa.



Toukokuun leiriryhmä, Eerikkilän urheiluopisto



Maalivahdit (ikä, seura 2022-23)

Fälden Oskari 22, TPS

Laakso Markus 28, Happee

Strandberg Santtu 32, Växjö Vipers (SWE)

Tuomala Miro 27, Nokian KrP

Kenttäpelaajat

Ahola Juuso 19, Nokian KrP

Astala Aaro 26, Esport Oilers

Hakanen Riku 21, Nurmon Jymy

Jonaeson Nico 28, Nokian KrP

Junkkarinen Jonne 32, Happee

Kailiala Miko 30, TPS

Kainulainen Justus 24, Esport Oilers

Karvonen Valte 25, OLS

Kovanen Joonatan 23, Nokian KrP

Laakso Mikko 24, Nokian KrP

Laine Olli 27, TPS

Laitila Alpo 20, Classic

Lastikka Ville 27, Classic

Lehkosuo Otto 26, Floorball Köniz (SUI)

Mäkinen Miska 26, Nokian KrP

Niemelä Jere 22, TPS

Ojala Tuomas 22, TPS

Rantala Joona 24, Nokian KrP

Salin Eemeli 33, Classic

Salmi Markus 22, Happee

Salo Nico 29, Classic

Sikkinen Eetu 25, Classic

Sipronen Markus 25, Happee

Tykkyläinen Konsta 24, Classic

Veikkola Matias 27, Esport Oilers

Vesterinen Waltteri 20, TPS

Toimihenkilöt

Jussila Esa, päävalmentaja

Vartiainen Antti, valmentaja

Isomäki Jori, valmentaja

Ihme Jarno, mv-valmentaja

Kilpikoski Juuso, huoltaja-fysio

Haapalainen Ari, huoltaja-hieroja

Oksanen Jari, joukkueenjohtaja



Miesten maajoukkueen ohjelma 2023

18.-19.5. MM2024-projektin startti, Eerikkilä

18.-20.6. kesäleiri, Eerikkilä

1.-2.9. Ruotsi-ottelut, Vantaa

8.-12.11. Euro Floorball Tour, Ruotsi