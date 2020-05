Mietitkö eroa? - tietoa on tarjolla anonyymisti ja maksutta

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Liiton tavoitteena on saada vanhempien eron käsittely nykyistä lapsiystävällisemmäksi. Liiton esityksistä on kehitetty mm. vuoroasumista sekä lapsen elatuksen laskuri. Liitto on nostanut esiin myös yhden vanhemman perheiden pienituloisuutta sekä lähes kaksinkertaista työttömyyttä. Viime aikoina liitto on kehittänyt eronneiden vanhempien lapsen osallisuutta VeNyvä -toiminnalla. Liitto on perustettu vuonna 1975. Liitto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Se on saanut toimintaansa tukea Veikkaus ry:lta.