Mihin katosivat kolmimetriset hevospatsaat? Hitlerin hevoset on jännittävä tositarina historian kummallisimmasta taidevarkaudesta

Muistelmakirjallisuuden mestarin Vivian Gornickin säkenöivän terävä kuvaus ystävyydestä ja vanhenemisesta

Vivian Gornickin nyt suomennettu Erikoisen naisen kaupunki (Gummerus) on koskettava muistelma itsensä ja yhteyden löytämisestä. Se ilmestyi vuonna 2015 kirjailijan ollessa 80-vuotias. Gornick on modernin muistelmakirjallisuuden kovimpia tekijöitä; New York Times on nimennyt hänen edellisen suomennetun teoksensa, äiti-tytärsuhdetta riipaisevalla tavalla kuvaavan Toisissamme kiinni (Gummerus 2021) parhaaksi viimeisen 50 vuoden aikana julkaistuksi muistelmaksi.