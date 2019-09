Miia Kalliomäki Klaukkalasta on yksi Suomen iloisin yrittäjä -kisan finalisteista

Ilmarinen etsii Suomen iloisinta yrittäjää jo seitsemättä kertaa. Kilpailu on edennyt finalistivaiheeseen, ja voitosta kisaa kolme yrittäjää. Yksi kilpailun finalisteista on Iltapäiväkerho Huvikummun yrittäjä Miia Kalliomäki Klaukkalasta.

Suomen iloisin yrittäjä -kilpailussa Ilmarinen palkitsee yrittäjän, joka omalla osaamisellaan ja asenteellaan luo positiivista ilmapiiriä ympärilleen ja tuo erityistä iloa asiakkailleen.

Suomen iloisin yrittäjä 2019 -finalistit ovat:

Jani Törmi , Salaojamestarit Oy, Oulu

, Salaojamestarit Oy, Oulu Olli Ojamo , Eumer Finland Oy, Merikarvia

, Eumer Finland Oy, Merikarvia Miia Kalliomäki, Iltapäiväkerho Huvikumpu, Klaukkala

Kilpailun voittaja valitaan yleisöäänien perusteella. Finalisteja voi äänestää 13.9. saakka Ilmarisen verkkosivuilla. Voittaja julkistetaan 18.9.

Positiivinen asenne ja palaute kantavat

Yrittäjä Miia Kalliomäki pyörittää Iltapäiväkerho Huvikumpua kahdeksatta vuotta. Huvikumpuun kuuluu neljä Nurmijärvellä toimivaa lasten iltapäiväkerhoa, joihin osallistuu eka- ja tokaluokkalaisia lapsia. Kalliomäki toimii myös itse ohjaajana.

Parasta työssä ovat Kalliomäen mukaan lapset ja toiset työntekijät.

– Parasta ovat tietenkin lapset. Tämä ikäluokka varsinkin innostuu kaikesta, ja lapsilta tuleva palaute on ihan mahtavaa. Tämän lisäksi totta kai työntekijät, sillä mikään päivä ei ole samanlainen heidän kanssaan. Meillä on positiivinen energia töissä ja tosi hyvä yhteishenki. Vaikka meillä on neljä eri toimipistettä, niin olemme tiivis porukka ja vietämme aikaa yhdessä. Palkitsevaa on tietysti myös vanhemmilta tuleva kiitos, jossa näkee, kuinka paljon tätä työtä arvostetaan, Kalliomäki sanoo.

Huvikummussa positiivista palautetta ei säästellä.

– Annamme positiivista palautetta ja teemme ilon kautta. Kun työntekijät viihtyvät työssään, se välittyy myös lapsiin. Positiivinen asenne ja ajattelu auttavat itseänikin jaksamaan kiireisen arjen keskellä. Ilo tulee luonnostaan, kun tekee työtä, mitä rakastaa. Olen aina sanonut, että olen allerginen negatiivisuudelle, Kalliomäki summaa.

Yrittäjän hyvinvointi vaikuttaa laajalle

Suomen iloisin yrittäjä -kilpailu jakaa kiitosta hyvästä työstä ja edistää parempaa arkea työpaikoilla. Tavoitteena on nostaa esiin työhyvinvoinnin tärkeys positiivisten yrittäjätarinoiden kautta.

– Yrittäjän hyvinvointi heijastuu laajalle, joten omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan on tärkeää pitää huolta. Omista voimavaroista huolehtimisella on selvä yhteys hyvään työsuoritukseen ja yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Hyvinvoiva yrittäjä tuo innostusta työyhteisöön ja kannustaa yhä parempiin tuloksiin, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen sanoo.

Yrittäjätarinoita eri puolilta Suomea

Ehdotuksia Suomen iloisimmaksi yrittäjäksi tuli tänä vuonna kaikkiaan 1 293. Yleisöääniä kertyi ehdotusvaiheessa reilut 86 000.

– Tavoitimme kisan kautta upeita yrittäjiä eri puolilta Suomea. On hienoa, miten kilpailu on saanut ihmiset tsemppaamaan toisiaan ja pohtimaan työhyvinvoinnin merkitystä. Odotamme jännittävää finalistivaihetta ja tiukkaa kisaa Suomen iloisimman yrittäjän tittelistä, markkinointipäällikkö Mari Merilampi Ilmarisesta kertoo.

Suomen iloisin yrittäjä -kilpailu järjestetään nyt jo seitsemättä kertaa. Kilpailu on kerännyt vuosittain runsaasti ehdotuksia ja yleisöääniä. Viime vuonna Suomen iloisin yrittäjä -kisan voitti Beauty Experience Lauri Salmen yrittäjä Lauri Salmi.

Kilpailuun ovat voineet osallistua kaikki suomalaiset yrittäjät, jotka työllistävät itsensä lisäksi 1–10 henkilöä. Kuka tahansa on voinut ilmoittaa yrittäjän mukaan kilpailuun ja äänestää suosikkiaan Ilmarisen verkkosivuilla. Finaaliin pääsi kolme ehdotusvaiheessa eniten ääniä saanutta yrittäjää.

Finalisteja voi äänestää 4.–13.9.2019 Ilmarisen verkkosivuilla. Voittaja julkistetaan 18.9.2019.

Kilpailun säännöt löytyvät Ilmarisen verkkosivuilta.

