Miina Äkkijyrkän vasikkaveistos avaa Kaapelitehtaan Lasipihan installaatiot

Autopesulan kautta tuotu, noin 1,5 tonnia painava ja 4,3 metriä korkea peltinen vasikkainstallaatio on asennettu Kaapelitehtaan pääaulaan Lasipihalle. Alustaansa kiinni hitsattu teos seisoo yhden jalan varassa, kuin valmiina lähtöön, korvat tarkkailuasennossa sinne, minne se on menossa. Installaatio on valmistunut vuonna 2021, ja sen nimi on “Shikaani”.

Kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä on taiteilijana tunnettu erityisesti rakkaudestaan lehmiin. Äkkijyrkkä on Kaapelitehtaan pitkäaikainen vuokralainen, ja hänellä on ollut työhuone talossa jo yli 25 vuotta. “Shikaanin” tarinakin on syntynyt Kaapelitehtaalla.

- Se oli Kiinteistö Oy Kaapelitalon kiinteistöpäällikkö Soile Kaukolander, joka vei minut Helsinki Capital Partnersin luovien sijoittajahenkilöiden luokse neljä vuotta sitten, Äkkijyrkkä muistelee.

- HCP:n pojat toivoivat vasikkaa, joka pomppaisi kuin shikaani, autogaalatilaisuuteen, että saataisiin Keke Rosberg tänne Suomeen ja Kaapelitehtaalle, koska hänellä on täällä historiaa myös.

- Tarina tosiaan kertoo, että Rosberg työskenteli tietokonenörttinä ennen formulauraansa täällä Kaapelitehtaalla Nokian aikaan, niin kutsutussa Salmisaaren laskentakeskuksessa, Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari vahvistaa.

Äkkijyrkkä innostui ideasta, ja rupesi suunnittelemaan shikaania. Teoksen nimi tarkoittaa jyrkkää mutkaa.

- Se on sen HCP:n mukaan se idea, mistä teos pitää tehdä. Se pahin kurvi, äkkijyrkän kurvi,” Äkkijyrkkä kuvailee.

Teos ei toteutunut autogaalaan, mutta sitä varten tehtiin runkoja, jotka jäivät pariksi vuodeksi korroosiovarmennukseen. Kun taiteilija toukokuussa 2021 kurkisti pressujen alle, hän ihastui runkoon niin paljon, että päätyi tekemään teoksen loppuun. Asennus eteni nopealla tempolla.

- Pienemmän kuorruttamisen kanssa tehtiin 13-tuntisia päiviä viikon ajan, ja saatiin teos Vuohijärven näyttelyyn Kouvolan kirkolle, jossa se on ollut viimeiset kaksi kesää. Ja nyt se on täällä. Minä toivon, että kaikki siitä pitäisivät, Äkkijyrkkä toivoo.

Teos seisoo Kaapelitehtaan Lasipihalla ilmanvaihtokanaviston päällä joulukuun puoleenväliin 2022 asti. Sen jälkeen Äkkijyrkkä haaveilee sen lähtevän näyttelykierrokselle Eurooppaan.

“Shikaani” aloittaa Lasipihan vaihtuvien installaatioiden sarjan

- Kaapelitehtaan Lasipiha on iso julkinen sisätila keskellä kulttuuria, ja sikäli herkullinen installaatioiden sijoituspaikka. Toivoisimmekin, että tilaan löytäisi myös jatkossa eksklusiivisia installaatioita, joita ei voi muualla toteuttaa. On hienoa, että Kaapelitehdas tarjoaa elämyksiä vierailijoille myös tällä tavoin, Kai Huotari sanoo.

“Shikaani” sijaitsee Lasipihalla A-portaan edustalla, ja sitä katsomaan on vapaa pääsy.

Lasipiha on avoinna ma-pe klo 6.10-21 ja la-su klo 8-21, Kaapelitehtaan kulttuurikeskus, Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki.