Mika Haavisto on vuoden 2017 Omistajanvaihdosasiantuntija

Omistajanvaihdos 2017 -konferenssin yhteydessä Helsingissä julkistettiin tänään vuoden 2017 Omistajanvaihdosasiantuntija. Kunniamaininnan sai projektipäällikkö, diplomi-insinööri Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä.

Valinnan tekivät tilaisuuden järjestäneet organisaatiot Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Uusyrityskeskukset, Suomen Yrittäjät ja Finnvera konferenssiin osallistuneiden asiantuntijoiden ehdotusten pohjalta. Konferenssissa oli koolla noin 200 omistajanvaihdosten asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Kunniakirjan Mika Haavistolle luovutti Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

- Mika Haavisto on tehnyt monta vuotta omistajanvaihdosten kehittämistyötä Suomessa. Hän on luonut uudenlaista konseptia omistajanvaihdosten edistämiseksi ja koordinoinut onnistuneesti keskeisten toimijoiden yhteistyötä yrittäjäpolvenvaihdosten vauhdittamiseksi. Mika Haavisto on merkittävällä tavalla vaikuttanut yritysmarkkinoiden kehittymiseen, ja hänen useita vuosia jatkunut panoksensa pk-yrityskauppojen edistämisen eteen on huomionarvoinen, totesi Pauli Heikkilä ehdotuksissa esitettyjä perusteluja lainaten.

Omistajanvaihdosasiantuntijan valinnalla halutaan edistää mikro- ja pk-yritysmarkkinoiden kehittymistä.