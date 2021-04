Mikä liikuttaa työvoimaa?

Jaa

Työn ja työvoiman kohtaanto-ongelma sekä korkeasti koulutetun työvoiman puute ovat Suomen talouden tunnettuja pullonkauloja. Yhtäältä myös talouden paikalliset shokit, kuten laajan teollisen toiminnan alasajo Kemin paperitehtaan tapaan, aiheuttavat häiriötilanteita työmarkkinoilla sekä alueellisia ja inhimillisiä ongelmia. Mistä osaavaa työvoimaa? Mitkä tekijät vaikuttavat työvoiman liikkuvuuteen, eri aloilla ja alueiden välillä. Mikä vetää ulkomaisia osaajia? Tutkijan mukaan itse työ ei ole ratkaisevin tekijä. Koulutetut liikkuvat työn perässä yllättävän vähän. Shokeista toiset alueet selviävät paremmin kuin toiset.

Oulun yliopiston tutkijat ovat tarkastelleet työvoiman liikkuvuutta eri näkökulmista:

Väitöstutkija Niina Kotavaara, maantieteen yksikkö, aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimusryhmä, puh. 040 828 3940, niina.kotavaara@oulu.fi.

Työvoiman liikkuvuus ja alueiden vetovoimatekijät. Ulkomaalaisten ICT-alan osaajien rekrytointi ja pysyvyys Suomessa. Korkeakoulusta valmistuneiden liikkuvuus Suomessa 10 vuoden aikajänteellä.

Apulaisprofessori Jaakko Simonen, aluetaloustiede, puh. 0294 482 938, jaakko.simonen@oulu.fi.

Alueelliset shokit ja luova sopeutumiskyky. Alueellinen innovatiivisuus, elinkeinorakenne ja työvoiman liikkuvuus eri toimialoilla.

Professori Kristina Mikkonen, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, puh. 050 575 4686, kristina.mikkonen@oulu.fi.

Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden liikkuvuus, työllistyminen ja työhön integroituminen. Kulttuurinen osaaminen sote-alan työyhteisöissä.

Aiheeseen liittyviä verkko-ohjelmia ja ulkomaisia tutkijoita Oulun yliopistossa:

Työ tekijänsä kohtaa – vai kohtaako? https://www.youtube.com/watch?v=Fb8VosvNa10

Mehdi Bennis, Katherine Mimnaugh: Why I chose Oulu https://www.youtube.com/watch?v=KQ2lJ9Oy434

Prateek Singhin uratarina: https://www.oulu.fi/fi/tapahtumat/storytime-career-stories-alumni

Denzil Ferreira: Come to study, stay for work https://www.youtube.com/watch?v=5pUDRA21EBQ